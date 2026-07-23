Dvouletý chlapec vypadl z okna v druhém patře, letěl pro něj vrtulník

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  12:54aktualizováno  12:54
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ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Dvouletý chlapec vypadl ve středu večer z okna v druhém patře domu v karlovarské čtvrti Stará Role. S podezřením na vážná zranění jej do nemocnice transportoval vrtulník.

Záchranáři k případu vyjížděli ve středu kolem 19:00. Podle informací serveru iDNES.cz se jednalo o teprve dvouletého chlapce.

S ohledem na věk dítěte neposkytuje policie žádné bližší informace. „Informaci o incidentu jsme přijali,“ řekl bez podrobností policejní mluvčí Jan Bílek.

Naznačil nicméně, že přijetím oznámení případ nekončí. „Karlovarští policisté se jím dále zabývají, budou zjišťovat příčiny, proč chlapec z okna vypadl,“ řekl mluvčí.

„Na místě jsme ošetřili chlapce a s podezřením na těžké poranění jsme ho předali Letecké záchranné službě, která ho dále transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Simona Kratochvílová.

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