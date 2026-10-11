Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole

Napadená žena si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel doposud neznámý muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. Následně z místa spěšně odjel.
Od té doby po něm intenzivně pátrala policie. „Případu jsme se věnovali s maximálním nasazením,“ uvedla v neděli po 19. hodině. Poděkovala také veřejnosti i médiím za zájem a spolupráci. „Po zveřejnění pátrání jsme přijali na naši tísňovou linku řadu telefonátů,“ pochválili policisté.
Podle mluvčího záchranné služby Plzeňského kraje Luboše Boučka byla žena navzdory závažnému poranění při zásahu záchranářů při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Kriminalisté případ vyšetřují jako vraždu ve stadiu pokusu. „Více informací tedy poskytneme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné,“ dodali.