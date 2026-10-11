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Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole

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  20:25aktualizováno  20:25
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Muž podezřelý z útoku u Boleveckého rybníka v Plzni (11. října 2026) | foto: Policie ČR

Policejní zásahové jednotce se podařilo dopadnout muže, který v sobotu způsobil závažné zranění ženě u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. „Díky precizní operativní činnosti se dnes kriminalistům podařilo dotyčného vytipovat,“ uvedla policie. Kriminalisté případ překvalifikovali na vraždu ve stadiu pokusu.

Napadená žena si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel doposud neznámý muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. Následně z místa spěšně odjel.

Od té doby po něm intenzivně pátrala policie. „Případu jsme se věnovali s maximálním nasazením,“ uvedla v neděli po 19. hodině. Poděkovala také veřejnosti i médiím za zájem a spolupráci. „Po zveřejnění pátrání jsme přijali na naši tísňovou linku řadu telefonátů,“ pochválili policisté.

Podle mluvčího záchranné služby Plzeňského kraje Luboše Boučka byla žena navzdory závažnému poranění při zásahu záchranářů při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Kriminalisté případ vyšetřují jako vraždu ve stadiu pokusu. „Více informací tedy poskytneme, jakmile to bude s ohledem na trestní řízení možné,“ dodali.

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