Mladý Maročan se u dálnice na Jihlavsku koupal v nádrži. Policii dovedl k dalším třem běžencům

Policie zadržela v pátek na odpočívadle u dálnice D1 na Jihlavsku čtyři běžence z Maroka. Muži řekli, že přijeli ukrytí na podvozku kamionu, který na parkovišti zastavil. Ve správním řízení uvedli, že z domova odešli z ekonomických důvodů. Skončili v zařízení pro zajištěné cizince. V tiskové zprávě o tom v pondělí informovala mluvčí krajské policie Dana Čírtková.

Občany Maroka ve věku od 25 do 28 let, kteří se zřejmě chtěli dostat do Německa, zadrželi policisté na 111. kilometru D1 ve směru na Prahu. Nejdřív si všimli muže, který se umýval v nádrži blízko lesa.

„Hlídka chtěla muže zkontrolovat a zjistila, že se v lese se schovávají další tři osoby, které se nebyly schopny prokázat žádnými osobními doklady,“ uvedla mluvčí. V jihlavské nemocnici podstoupili cizinci test na covid-19, výsledky byly negativní.



Tento měsíc zadržela policie na Vysočině migranty také ve Velké Bíteši na Žďársku. Na čtyři muže upozornil řidič kamionu, který se vrátil z Rumunska. Tito muži ve věku 17 až 37 let byli z Afghánistánu a Pákistánu

Migranty loni policie na Vysočině zadržela ve 29 případech, v některých bylo najednou zadrženo několik desítek lidí. V roce 2019 bylo stejných zásahů 18.