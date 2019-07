Policie zadržela pět cizinců bez dokladů, kteří vyskákali z kamionu v Praze 5

PRAHA Při vykládce zboží z kamionu, který dorazil do areálu jedné z firem v Praze 5, dnes vyskákalo pět cizinců a uteklo do okolních polí. Policisté je zadrželi a případ si převzala cizinecká policie. Mimo jiné zjišťuje totožnost a zemi původu zadržených mužů, všichni totiž byli bez dokladů. Na policejním webu to uvedla mluvčí Eva Kropáčová.

Policisté přijeli do firmy ve středu dopoledne na přivolání jednoho ze zaměstnanců. „Díky velmi rychlému příjezdu hlídek na místo události se podařilo vypátrat a následně zajistit pět mužů,“ doplnila mluvčí.