Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance ČNB upozornil policii zhruba před dvěma měsíci Finanční analytický úřad.
„Díky nadstandardní spolupráci s bankou se podařilo podezřelému prokázat, že obcházením interních pravidel zcizoval z banky finanční prostředky,“ uvedl policejní mluvčí.
ČNB uvedla, že případ nemá dopad na její běžné fungování, ani plnění zákonných úkolů. „Česká národní banka současně přijala opatření k ochraně majetku. Bankovní rada zároveň rozhodla o zahájení mimořádného interního auditu, jehož cílem je prověřit všechny okolnosti případu a posoudit účinnost nastavených kontrolních mechanismů,“ uvedl Holas.
Policisté zadrželi muže ve čtvrtek. Provedli mimo jiné jednu domovní prohlídku a tři prohlídky nebytových prostor. „Kriminalisté i nadále pracují na zajištění zcizených financí,“ dodal Šváb.
Podle policie pracoval zadržený muž v bankovním sektoru dlouho. Stíhán je za krádež. S policií spolupracuje. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně. Vyšetřovatel bude pro obviněného muže navrhovat vazbu.
ČNB je zřízena ústavou. Jejím úkolem je pečovat o cenovou stabilitu, o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému. Vydává bankovky a mince a řídí peněžní oběh.