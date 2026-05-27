Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích

  13:51
Policie ve středu zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding, jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Podle dřívějších informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s tímto případem deset lidí.
foto: ČTK

Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.

