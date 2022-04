Policie stíhá psychiatra Cimického za 29 případů znásilnění a vydírání

„Kriminalisté ve věci zahájili trestní stíhání konkrétní osoby pro trestné činy znásilnění a vydírání. Těchto skutků bylo podle zjištění kriminalistů 29 a odehrály se v rozmezí let 1980 až 2016,“ uvedla v pátek policie na Twitteru.

Policisté psychiatra Jana Cimického začali vyšetřovat loni v listopadu, kdy pořad 168 hodin upozornil na několik svědectví ohledně možného sexuálního zneužití lékařem.

Cimický zločiny zahrnující znásilnění ještě loni na podzim popíral. Pořad 168 hodin však přinesl svědectví ženy, kterou donutil k sexu a hrozil jí léčbou elektrošoky, kdyby o něm mluvila.

Tehdejší Cimického nadřízený uvedl, že právě v souvislosti se sexuálním obtěžováním musel lékař nakonec opustit Psychiatrickou nemocnici Bohnice.

V nemocnici se léčila s depresemi a úzkostmi

„Hovor začal tím, že ho zajímalo, jestli jsem panna, jestli jsem někdy měla pohlavní styk, kolik jsem měla partnerů, jestli jsem na starší muže,“ popsala pro pořad 168 hodin na České televizi žena, která byla na konci osmdesátých let minulého století, tehdy jako čerstvě osmnáctiletá, rok léčená v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Cimický tam tehdy pracoval jako primář socioterapeutického a rehabilitačního oddělení.

Obviněný lékař jí podle jejího tvrzení aplikoval injekce do žíly proti úzkosti, pravidelně si ji zval do pracovny. „Po celou hospitalizaci jsem byla nucena mu být k dispozici, kdykoliv si mě pan doktor pozval. Vždy to skončilo stejně. Nevím přesně, jak se to stalo, prostě mi strčil přirození... Vlastně jsem ho musela uspokojit rukou,“ popsala v minulosti žena, ke které se poté přidaly další.

„Pak mi ještě tlačil hlavu do rozkroku, takže tam vzniklo to, že jsem ho uspokojovala orálně,“ řekla žena. V nemocnici se léčila s depresemi a úzkostmi, které podle ní vycházely z neschopnosti přiznat si, že je orientovaná na ženy. „Potom, co se to stalo, jsem se vyzvracela, protože se mi udělalo špatně. On se tomu spíš smál: ‚Ježíš, holka, na to si zvykneš‘. A dal mi přednášku o tom, jak je sperma strašně zdravé,“ vzpomínala žena.

Další obětí sexuálního obtěžování psychiatra Jana Cimického byla moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová, která svoji zkušenost s Cimickým, jež se stala už před dvaceti lety, zveřejnila na Instagramu. Na rozdíl od jiných známých obětí nebyla jeho pacientkou.

„Jednoznačně odmítám jakékoli nařčení, které proti mně bylo vzneseno na sociální síti. Ženu, která mě obvinila, jsem znal, léčila se u mě, a já samozřejmě nemohu sdělovat žádné bližší informace,“ reagoval v minulosti Cimický.

„Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda. Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci,“ dodal psychiatr.

Cimický v Psychiatrické léčebně Bohnice působil od roku 1981 do roku 1996. Když z ní odešel, otevřel centrum duševního zdraví Modrá laguna, kde působí dodnes. Kromě toho je autorem řady převážně detektivních knih.