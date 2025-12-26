„Po službě, ale ve střehu, byl dnes večer policista hlídkové služby v Českých Budějovicích. V Mercury centru zakročil proti muži, který slovně napadal kolemjdoucí,“ oznámili večer policisté na sociální síti X.
V reakci na to na něj muž vytáhl nůž a hrozil smrtí. Policista jej dostal na zem, později mu pomohla přivolaná posila. „Z občanů nebyl nikdo zraněn, útočník je zadržen a má pár oděrek,“ dodali policisté s tím, že v obchodním domě Mercury bylo hodně lidí, tudíž situace mohla dopadnout daleko hůř.