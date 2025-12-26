Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí

Autor:
  22:12aktualizováno  22:12
V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil proti němu policista, který měl již po konci služby. Muž na něj vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí. Policista jej dostal na zem a přivolal posily. Nikomu se nic nestalo.

Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26. prosince 2025) | foto: Policie ČR

„Po službě, ale ve střehu, byl dnes večer policista hlídkové služby v Českých Budějovicích. V Mercury centru zakročil proti muži, který slovně napadal kolemjdoucí,“ oznámili večer policisté na sociální síti X.

V reakci na to na něj muž vytáhl nůž a hrozil smrtí. Policista jej dostal na zem, později mu pomohla přivolaná posila. „Z občanů nebyl nikdo zraněn, útočník je zadržen a má pár oděrek,“ dodali policisté s tím, že v obchodním domě Mercury bylo hodně lidí, tudíž situace mohla dopadnout daleko hůř.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.