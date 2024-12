Policie rozkryla ilegální banku. Převedla až 800 milionů, kryla původ peněz

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) začala akci s krycím názvem Voucher letos v lednu. K samotnému zásahu pak útvar přistoupil v úterý poté, co usoudil, že má dostatek důkazů ohledně nelegální činnosti.

Během devíti domovních prohlídek bylo nalezeno až 15 milionů korun v hotovosti. Podobné hodnoty dosahovala i cena peněz na zajištěných bankovních účtech a nemovitostí. Dále policie zajistila na sedm milionů v kryptoměnách.

Tzv. služba peněz měla zahrnovat výběr, akumulaci a přesun hotovosti, včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty a jejich následný převod do různých evropských států a do zahraničí, především do jihovýchodní Asie.

Tyto operace podle policie probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz. Za dobu působení měla skupina takto převést zhruba 800 milionů korun.

Celkem bylo zadrženo a následně obviněno osm osob, z toho dva jsou cizinci. Vyšetřování probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům tresty odnětí svobody až na deset let.