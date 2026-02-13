Policisté zasahují v Ústí, Strakonicích a Brně kvůli osvědčením pro revizní techniky

  13:45aktualizováno  13:45
Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zasahují v Ústí nad Labem, Strakonicích a Brně v souvislosti s činností Technické inspekce ČR při vydávání osvědčení pro revizní techniky, informovala ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Policisté jsou nyní na místě, tudíž nemohou zatím poskytnout žádné další informace k případu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Podílí se na tom desítky kriminalistů a policistů z řad pořádkových jednotek,“ uvedla Hyšplerová. Další informace policisté poskytnou, jakmile to bude možné.

Technická inspekce České republiky je pověřená dohledem nad bezpečností vyhrazených technických zařízení na území ČR. Zřizovatelem Technické inspekce ČR (TIČR) je ministerstvo práce a sociálních věcí.

Inspekce zejména posuzuje, zda vyhrazená technická zařízení splňují bezpečnostní požadavky, provádí kontroly, prohlídky a zkoušky, prověřuje odbornou způsobilost firem i jednotlivců, například revizních techniků, a vydává jim oprávnění či osvědčení. Tyto činnosti vykonává za poplatky stanovené zákonem a příslušným nařízením vlády.

