Současně policisté podotkli, že hrozbu nepodceňují. „Proto byla aktivována všechna nezbytná bezpečností opatření s co nejmenším dopadem na cestující a provoz letiště. Po přistání budou u všech letadel provedeny pyrotechnické prohlídky,“ dodala policie na sociální síti.
Podle informací Novinek.cz k letadlům zamířily policejní hlídky, včetně psovoda se psem speciálně vycvičeným na vyhledávání bomb. Rovněž zasedá bezpečnostní výbor Letiště Václava Havla.
Ministr vnitra Lubomír Metnar uvedl, že věrohodnost výhrůžky nyní vyhodnocují. „Bezpečnostní složky přijaly všechna nezbytná opatření a ve spolupráci s vedením letiště se připravují na přistání letadel, která následně projdou pyrotechnickou kontrolou. Cílem je zajistit maximální bezpečnost při co nejmenším omezení cestujících a provozu letiště,“ doplnil Metnar.
Případem se podle jeho slov intenzivně zabývá policie, včetně Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). „Jsme také v kontaktu se zahraničními partnery,“ dodal Metnar.
Generální ředitel Řízení letového provozu Zdeněk Jelínek na sociální síti poděkoval policii a lidem z bezpečnostního výboru pražského letiště za okamžitou reakci na nahlášené hrozby. „Děkuji řídícím letového provozu za zvládnutí všech nastavených nouzových postupů,“ doplnil.
Hrozby útoky zasáhly řadu komerčních letů
Ve čtvrtek byl zároveň kvůli bombovému poplachu odkloněn Airbus A320 letící z Dublinu do Říma na leteckou základnu Évreux na severu Francie, kde bezpečně přistál.
Úřad francouzského premiéra Sébastiena Lecornua uvedl, že situace je v souladu se zavedenými postupy monitorována „v reálném čase“. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti týkající se zdroje varování.
Letoun irských aerolinek Aer Lingus s 151 pasažéry a šesti členy posádky podle informací deníku Le Figaro doprovodila na základnu Évreux stíhačka Rafale. Na místo byli vysláni pyrotechnici. Cestující i posádka byli dopraveni do bezpečí.
V Evropě v posledních dnech poznamenaly hrozby bombovými útoky řadu komerčních letů. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí, ani kdo za hrozbami stojí.
Jen v úterý se v Evropě stal terčem bombových hrozeb zhruba tucet komerčních letů. Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Incidenty se dotkly nejméně čtyř letů společnosti Ryanair - včetně spoje z Dublinu do Říma - a také letadel dopravců SAS, LOT a Wizz Air.
Hrozby si vyžádaly bezpečnostní kontroly, odklony letů a krátkodobá uzavření letišť.