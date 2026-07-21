Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací

Podle zdroje Novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam Zprávy dále napsaly, že se prověřování týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi.
„Mohu potvrdit, že jsme dnes ze strany Magistrátu hl. m. Prahy poskytli součinnost Policii České republiky. V tuto chvíli nemůžeme sdělovat bližší informace. S policií jsme nadále v kontaktu a poskytujeme jí maximální součinnost,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí úřadu Vít Hofman.
Podrobnější informace prozatím nechce sdělovat ani policie. „Mohu potvrdit, že na dané adrese zasahují kolegové z kriminální služby. Jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci nichž byly zadrženy dvě osoby,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský.
„Dnešního dne jsou policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky jiných prostor, ve věci, ve které dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním vykonává Městské státní zastupitelství v Praze. V předmětné věci nyní nadále probíhá prověřování. Dle aktuálních informací, které mám k dispozici, k sdělení obvinění dosud nedošlo,“ napsal Cimbala ČTK.
Aleš Krejča na sebe v roce 2023 upozornil v souvislosti s nelegálním billboardem v blízkosti magistrály na pražském Těšnově. Podle ministerstva dopravy, policie a Technické správy komunikací představoval bezpečnostní riziko, neboť se nacházel u silnice první třídy. Krejčův odbor však opakovaně odmítal billboard odstranit. „My tvrdíme, že je to trvale zastavěné území a není tam ochranné pásmo komunikace,“ citoval jeho vyjádření Deník N.