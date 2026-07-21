Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací

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  16:03aktualizováno  16:46
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ilustrační snímek | foto: Tomáš KristMF DNES

Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací, uvedly Novinky.cz. Zásah potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, policie podle něj zatím nikoho neobvinila.

Podle zdroje Novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam Zprávy dále napsaly, že se prověřování týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi.

„Mohu potvrdit, že jsme dnes ze strany Magistrátu hl. m. Prahy poskytli součinnost Policii České republiky. V tuto chvíli nemůžeme sdělovat bližší informace. S policií jsme nadále v kontaktu a poskytujeme jí maximální součinnost,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí úřadu Vít Hofman.

Podrobnější informace prozatím nechce sdělovat ani policie. „Mohu potvrdit, že na dané adrese zasahují kolegové z kriminální služby. Jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci nichž byly zadrženy dvě osoby,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Rybanský.

„Dnešního dne jsou policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky jiných prostor, ve věci, ve které dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním vykonává Městské státní zastupitelství v Praze. V předmětné věci nyní nadále probíhá prověřování. Dle aktuálních informací, které mám k dispozici, k sdělení obvinění dosud nedošlo,“ napsal Cimbala ČTK.

Aleš Krejča na sebe v roce 2023 upozornil v souvislosti s nelegálním billboardem v blízkosti magistrály na pražském Těšnově. Podle ministerstva dopravy, policie a Technické správy komunikací představoval bezpečnostní riziko, neboť se nacházel u silnice první třídy. Krejčův odbor však opakovaně odmítal billboard odstranit. „My tvrdíme, že je to trvale zastavěné území a není tam ochranné pásmo komunikace,“ citoval jeho vyjádření Deník N.

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