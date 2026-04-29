Byl vulgární, křičel nacistická hesla. Muž vyhrožoval okolí, zadržela ho zásahovka

Autor: ,
  14:37aktualizováno  15:01
Policie ve středu odpoledne zasahovala ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožoval fyzickým napadením svému okolí. Muže zadržela v jednom z bytů obytného domu zásahová jednotka a eskortovala do policejní cely. Nikomu se nic nestalo, událost se obešla bez zranění, řekla mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Probíhají úkony trestního řízení a předmětem toho je i stanovení právní kvalifikace, dodala.

„Muž byl zadržen policisty zásahové jednotky Středočeského kraje a eskortován do policejní cely, kde budou pokračovat úkony trestního řízení. Děkujeme za spolupráci a respektování pokynů zasahujících složek,“ napsali policisté na síti X.

Podle svědků muž používal nacistické projevy a byl vulgární. „Šli jsme s kamarády po obědě do školy a slyšíme řev a pána na balkoně, který urážel a vyhrožoval kolemjdoucím. Poté začal házet předměty z balkonu na ulici. Hlavně nože, příbory, léky, hračky a tak dále,“ popsala svědkyně Anna M.

„Měli jsme hodinu a slyšeli jsme, že se venku hádají a celkem hnusně tam řvali. Pak to nějak utichlo a z ničeho nic se začalo sjíždět hrozně moc policajtů. Přijelo asi deset policejních aut najednou,“ popsala jedna ze studentek nedaleké školy s tím, že je policisté následně odehnali od oken. „Říkali, že se nejspíš bude i střílet nebo něco. A pak z ničeho nič přišly učitelky, že nás hned evakuovali a že vůbec před školu nemáme chodit,“ dodala.

Na místě s policisty spolupracují jablonečtí hasiči. „Na místě máme náš evakuační autobus z jablonecké stanice, kde jsme poskytli komfort čtyřem osobám,“ popsala krajská mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje fyzickým napadením.
Policisté potvrdili, že mají situaci pod kontrolou.
Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje fyzickým napadením.
Muže z místa odvezla zásahová jednotka.
Mluvčí záchranářů Michael Georgiev v tuto chvíli nemá informace o případných zraněných. „Mohu potvrdit, že na dané události zasahujeme, ale zatím se nebudeme blíže vyjadřovat,“ řekl.

