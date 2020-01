Zloději se v okolí Prahy opět vloupali do domů. Policie nasadila i vrtulník, nikoho však nedopadla

Sulice (u Prahy) Policisté ve čtvrtek a v pátek večer zaznamenali další vloupání do rodinných domů nedaleko Prahy, ve čtvrtek v Sulicích v okrese Praha-východ a v pátek v Choceradech na Benešovsku. V Sulicích zloději vnikli do tří domů a způsobili škody za desítky tisíc korun. Po pachatelích policie pátrala za pomoci vrtulníku, nikoho však nedopadla.

Také kolem Chocerad v pátek večer hledá pachatale policie i za pomoci psovoda a vrtulníku. Zatím nelze říct, zda má vloupání na svědomí organizovaná skupina, kterou se policie měsíce snaží dopadnout. ČTK to řekly policejní mluvčí Vlasta Suchánková a Michaela Richterová.



„V tuto chvíli to s tím nespojujeme,“ řekla v pátek ČTK Suchánková k případům v Sulicích. Událost v této obci byla hlášena ve čtvrtek před 20:00, policisté byli podle Suchánkové na místě do čtyř minut. „Více než desítka policejních hlídek následně propátrávala celou lokalitu, prověřovala veškerá vozidla a osoby, do akce byl nasazen i policejní vrtulník. Vlastní činností pak policisté zjistili násilné vniknutí do dvou dalších sousedních domů, ve kterých nebyli majitelé,“ uvedla mluvčí.



Zloději ve všech objektech způsobili škodu násilným vniknutím, a to v řádech desítek tisíc. Zda i něco odcizili, bude zřejmé až po vyjádření majitelů domů. „Policisté všem případům vloupání do rodinných domů věnují maximální pozornost, provádí rozsáhlá šetření, nicméně doposud se zatím nepodařilo ztotožnit žádnou konkrétní osobu či osoby, které by měly mít tyto skutky na svědomí,“ řekla Suchánková.

V Choceradech v pátek večer zasahuje několik policejních hlídek, psovod i vrtulník. „Propátrávají celou lokalitu,“ řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Ani v tomto případě podle ní zatím nelze určit, zda jde o organizovanou skupinu. Vyšetřování na místě pokračuje, informace o způsobené škodě zjišťují vyšetřovatelé.

Počty případů vykradených domů se začaly zvyšovat od loňského září především na území Prahy-venkov jih, která zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ. Policisté nejdříve oznámili, že vykradačský gang může mít na svědomí přes 120 případů. Později upřesnili, že s vyšetřovanou sérií jich souvisí zhruba polovina. Vedení krajské policie minulý týden uvedlo, že od začátku roku neeviduje žádné nové vloupání, které by se skupinou souviselo. Lidé ale na sociálních sítích upozorňují na další možné případy. Tento týden ve středu se zloději například vloupali i do domů v Mirošovicích. Suchánková v pátek ČTK řekla, že policie v celém Středočeském kraji zaznamenala od počátku roku 57 případů vloupání do rodinných domů, z toho jich na region Praha-venkov jih připadá 13.

Starostové jsou znepokojení, Jesenice se již obrátila se žádostí o pomoc na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V otevřeném dopise ho požádala o zvýšení počtu policistů v regionu kolem Prahy. K výzvě se připojilo pět desítek starostů, lidé také podepisují petici. Hamáček starostům vzkázal, že policie maximálně posílila stavy a dělá vše pro dopadení pachatelů.