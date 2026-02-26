Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

  12:39aktualizováno  12:39
Hodně neobvyklým případem krádeže se zabývají kriminalisté z Teplic. Čtveřice lidí v podstatě skoro úplně „vybílila“ rekonstruovaný pětipatrový dům v centru města. Škoda se vyšplhala na neuvěřitelných 22 milionů korun.
Zloději ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z topných těles. Dále například odvezli 21 kusů zabalených topných těles, obklady, dlažbu, stavební materiál a ozdobné kameny. Dům tak doslova vybílili. | foto: Policie ČR

Případ sahá do minulého roku, policie o něm nicméně informovala až nyní. Skupina zlodějů, v níž figurovali tři muži a jedna žena, si nejprve neobydlený objekt pečlivě obhlédla a pak se do něj několik dní po sobě opakovaně vracela a odnášela věci.

„Ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z topných těles. Dále například odvezli 21 kusů zabalených topných těles, obklady, dlažbu, stavební materiál a ozdobné kameny. Dům tak doslova vybílili,“ popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Vše odváželi buď autem, nebo i na kolečku. Kovy pak podle Gazdošové prodali do sběrny a ostatní lup nabízela žena k prodeji na internetu.

„Inzeráty s jemu známými věcmi však uviděl dělník, který dům rekonstruoval,“ poznamenala Gazdošová. Policisté následně čtveřici zlodějů vypátrali a zadrželi. Dva jsou nyní vyšetřovaní na svobodě, dva si momentálně ve vězení odpykávají tresty za jiné krádeže.

Podle kriminalistů vznikla odcizením věcí škoda sedm milionů korun a poškození domu pak bylo vyčísleno na skoro 15 milionů.

„Všem čtyřem bylo sděleno obvinění z krádeže a poškození cizí věci. Za stávající právní kvalifikace jim za skutek hrozí až šestileté odnětí svobody,“ doplnila mluvčí Gazdošová.

Témata: krádež, Teplice

