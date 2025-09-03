Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

  11:24aktualizováno  11:24
Pražští policisté zadrželi trojici mužů, které obvinili ze znásilnění mladé hendikepované ženy. Jeden z útočníků se s ní seznámil na sociální síti, kde jí navrhl možnost osobní schůzky. Při setkání v Malešickém parku se pak objevili i dva jeho kamarádi, kteří společně s ním ženu znásilnili. Poškozená čin ihned oznámila, policisté násilníky dopadli během čtrnácti hodin.

O případu v úterý informoval mluvčí policie Jan Daněk. Ten uvedl, že muži ženu znásilnili, i když se bránila a volala o pomoc. „Po činu ji navíc okradli o mobilní telefon a zlatý řetízek,“ dodal Daněk.

Kriminalistům se podařilo zjistit, že podezřelí žijí na ubytovně a 14 hodin po činu je v Malešicích ve spolupráci s cizineckou policií a speciální pořádkovou jednotkou zadrželi.

„Slovensky hovořící muži ve věku od 22 do 25 let jsou nyní stíháni pro trestný čin znásilnění, kdy jim v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení. Dva z nich jsou stíháni pro trestný čin krádež. Kriminalisté podali podnět na jejich vzetí do vazby,“ dodal Daněk.

Policie eviduje od začátku letošního roku v hlavním městě 124 případů znásilnění, což je o osm víc než za stejné období loni.

Malešický park

