„Situaci stále sledujeme. Zatím ale nemůžeme poskytnout bližší informace,“ uvedl mluvčí cizinecké policie Josef Urban.
Podle dostupných informací se tentokrát oznámení týkají většího počtu letadel. Výhrůžky se týkají příletů z Dánska, Španělska a Velké Británie a zároveň odletů do Nizozemska, na Kypr, do Rumunska, Itálie a Velké Británie.
Mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková na dotaz ČTK kolem 11:15 uvedla, že hrozby se týkaly devíti letů. Čtyř příletů a pěti odletů. Všechny stroje jsou nyní na ploše a policie je kontroluje.
Podle zahraničních agentur byl v pátek let společnosti Wizz Air z Prahy do Říma kvůli bombové hrozbě odkloněn do Benátek, kde přistál.
Podobnou hrozbu řešila policie na letišti už ve čtvrtek. Anonym tehdy vyhrožoval bombou na palubě čtyř letadel mířících do Prahy. Policie jejich relevanci hodnotila jako nízkou, přesto provedla bezpečnostní opatření a pyrotechnické prohlídky. Ty žádnou výbušninu neodhalily. Vyšetřování převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).
Anonymní bombové hrozby ovlivnily v uplynulých dnech více letů v různých částech Evropy. Vyžádaly si mimořádné bezpečnostní kontroly, odklony letů i krátkodobá uzavření letišť. Podle úřadů v dotčených zemích prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani to, kdo za hrozbami stojí.