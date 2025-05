„Právě existence radikálních online komunit, výskyt explicitních násilných projevů i exhibice násilí obecně může být jedním z důvodů častých incidentů spojených s výhrůžkami násilím ve školách. I proto jsme přišli s vládním preventivním programem Bezpečné dětství,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Program si klade za cíl snížit riziko násilí a předcházet násilným projevům ve společnosti.

Mezi další důvody, proč incidentů přibývá, patří také výskyt explicitních násilných projevů nebo exhibice násilí. Nárůst počtu případů podle ministerstva vnitra souvisí i se střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince 2023.

Podle ministerstva je pro prevenci podobných případů zásadní upozornit na případná riziková jednání ostatních. „Velmi často u těchto případů absentuje vazba na konkrétní ideologii, jakékoliv dlouhodobější ukotvení, a naopak velmi výrazně se objevuje fascinace násilím,“ uvedlo dále ministerstvo.

Uživatelé v internetových komunitách podle ministerstva vnitra využívají anonymity prostoru. Do různých konverzací se často dostanou přes online hry nebo komunitní servery. V konverzacích se pak šíří nejen propagační materiály, ale také výzvy ke vzájemné mobilizaci nebo inspirace k akci, tedy obvykle k útokům proti ideologickým nepřátelům.

Počet dětí do 18 let, které spáchaly násilný trestný čin, podle policie za poslední dva roky vzrostl zhruba o 25 procent. Za celý loňský rok to bylo 1080 násilných trestných činů, nezletilí a mladiství se tak podle dostupných údajů dopustili téměř osmi procent ze všech násilných trestných činů. Vražd loni děti do 18 let spáchali deset.

O nárůstu incidentů spojených například s vyhrožováním ve školách mluvil v lednu na tiskové konferenci policejní prezident Martin Vondrášek. Kriminalitu dětí a mladistvých označila při nástupu za jednu ze svých priorit i nová nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.