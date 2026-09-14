„Od včerejšího večera na Semilsku šetříme veškeré okolnosti zvlášť závažného zločinu. Oznámení o nálezu zemřelé osoby jsme na lince 158 přijali krátce před devatenáctou hodinou,“ uvedli policisté na síti X.
„S ohledem na dosud zjištěné informace a probíhající úkony trestního řízení nebudeme v tuto chvíli k tomuto případu poskytovat žádné další informace,“ dodala policie.
„Našli ho (mrtvé tělo – pozn. autora) poblíž fotbalového hřiště. Popelnice tam byly obehnané policejními páskami,“ řekla dnes odpoledne redaktorovi iDNES.cz místní obyvatelka.
V Rovensku pod Troskami vyšetřovali policisté vraždu naposledy před šesti lety, kdy tam Karel Šťovíček zabil dvě ženy. Byl za to odsouzen na doživotí.
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12. dubna 2021