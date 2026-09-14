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Policie na Semilsku vyšetřuje zvlášť závažný zločin, mluví se o mrtvém dítěti

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  13:55aktualizováno  14:17
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V Rovensku pod Troskami našli v popelnici mrtvé dítě. Jedná se o kontejner s vyříznutým otvorem zcela vpravo. (14. září 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Nález těla v popelnici v Rovensku pod Troskami na Semilsku vyšetřují od neděle kriminalisté. Podle informací CNN Prima NEWS se jedná o tělo velmi malého dítěte, zřejmě novorozence.

„Od včerejšího večera na Semilsku šetříme veškeré okolnosti zvlášť závažného zločinu. Oznámení o nálezu zemřelé osoby jsme na lince 158 přijali krátce před devatenáctou hodinou,“ uvedli policisté na síti X.

V Rovensku pod Troskami našli v popelnici tělo malého dítěte. Jde o kontejner stojící nedaleko fotbalového hřiště. (14. září 2026)

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„S ohledem na dosud zjištěné informace a probíhající úkony trestního řízení nebudeme v tuto chvíli k tomuto případu poskytovat žádné další informace,“ dodala policie.

„Našli ho (mrtvé tělo – pozn. autora) poblíž fotbalového hřiště. Popelnice tam byly obehnané policejními páskami,“ řekla dnes odpoledne redaktorovi iDNES.cz místní obyvatelka.

V Rovensku pod Troskami vyšetřovali policisté vraždu naposledy před šesti lety, kdy tam Karel Šťovíček zabil dvě ženy. Byl za to odsouzen na doživotí.

12. dubna 2021

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