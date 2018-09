Důstojník z policejní zásahovky, který zakročil se zbraní proti řidiči, trestný čin nespáchal, rozhodl soud

PLZEŇ Policejní důstojník, který loni v září v Plzni v civilu s pistolí zasáhl proti řidiči, nespáchal trestný čin. Mohlo by to být ale posouzeno jako kázeňský přestupek, řekla ve čtvrtek po vynesení rozsudku soudkyně plzeňského soudu Lucie Bočková. O kázeňském přestupku by rozhodoval krajský ředitel policie podle zákona o policii.

Proti rozsudku se může odvolat do tří dnů pouze státní zástupce, který si vzal lhůtu na rozmyšlenou. Advokát poškozeného řidiče uvedl, že doufá, že se žalobce odvolá. Právní zástupce policisty je s verdiktem spokojen.

Vladimír Slavotínek, bývalý zástupce velitele krajské zásahové jednotky, byl obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby a hrozilo mu až pět let vězení. Policista vinu odmítá.



U soudu se promítal audiovizuální záznam incidentu z autokamery řidiče, který uvedl, že policisté riskantní jízdou v černém mercedesu bez označení omezovali dodávku s invalidou, a proto je probliknul. Policisté ho vyzývali k zastavení a na velké křižovatce mu pak zablokovali cestu. Slavotínek měl v ruce zbraň a dožadoval se dokladů. Podle poškozeného i jeho advokáta policista vytáhl muže násilně z auta v takzvané kravatě, nadával mu a uhodil ho. „Neudeřil jsem ho, nepoužil fyzické násilí, nevzal jsem ho do kravaty,“ uvedl obžalovaný.

Jeho právní zástupce Prokop Beneš uvedl, že řidič do policejního vozu ze strany opakovaně najížděl, a to ve zúžených pruzích na opravovaném mostě. Poté policistům velmi rychle ujížděl, nereagoval na majáky, světelné signály ani na služební průkaz s odznakem, který mu ukazoval z okna vozu. Zbraň prý nesl Slavotínek podle svých slov jen jako taktický prvek hlavní k chodníku. Dodal, že spolu s kolegou byli nasazeni do akce jiného útvaru, při němž měl být kvůli únosu dítěte zadržen nebezpečný pachatel.

Případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, která navrhla policistu obžalovat.

„Bez rozumných pochybností bylo prokázáno pouze to, že obžalovaný přistoupil k vozidlu (řidiče). Bez prokázání příslušnosti ho vulgárně oslovil. Naklonil se do vozidla a požadovalo po poškozeném, aby vystoupil. Rozhodně nebylo prokázáno, že by se při tomto na poškozeném dopustil fyzického násilí,“ uvedla Bočková.

Beneš svoji obhajobu postavil hodně na tom, že výpověď poškozeného v přípravné fázi se výrazně lišila od výpovědi při hlavním líčení.