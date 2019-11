Policisté a strážníci se chystají na dušičky. Varují před zloději, kteří se neštítí ničeho

PRAHA Hřbitovy po celé republice se připravují na největší nápor návštěvníků v roce. Památka zesnulých neboli Dušičky letos připadla přesně na víkend. Po Vánocích patrně nejvíce dodržovaný křesťanský svátek s sebou ale nese i rizika. Příležitost představuje zejména pro zloděje čekající na nepozornost osamělých lidí při úpravě hrobů. V pohotovosti tak bude více policistů a strážníků.

Podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK, do něhož se zapojilo zhruba pět stovek lidí ve věku 15 až 59 let, udržují každoročně tradici svátku zemřelých čtyři pětiny Čechů. Více na zesnulé příbuzné přitom vzpomínají lidé na Moravě, podle průzkumu 88 procent, v Česku je to „pouze“ 77 procent, v Praze pak ještě o něco méně.

„Vztah našeho národa k Dušičkám je konstantní. Řekl bych ale, že si lidé začínají uvědomovat smrtelnost a odpovědnost vůči zemřelým,“ popisuje LN Jaroslav Mangl, předseda Asociace soukromých pohřebních služeb.

Podle něj je v okolí hřbitovů rovněž možné spatřit širší nabídku zboží než dříve. Vedle svíček, věnců a květin, které tradičně zdobí hroby, obchodníci prodávají třeba sušené květinové dary, které jsou velmi populární v Polsku a Maďarsku. V některých regionech se pak objevují specifické zvyky.

Například v Ratíškovicích u Hodonína místní uctívají památku dětí a svobodných položením bílých polštářků na jejich hroby, jak informoval deník Právo. Ve více než čtyřtisícové obci na Moravě tak údajně činí proto, aby se zemřelým lépe odpočívalo.

Svátek zesnulých, který připadá na 2. listopadu, ovšem tradičně přináší i negativa. Větší koncentrace aut na silnicích nebo lidí v blízkosti pietních míst nutí k vyšší obezřetnosti. Policisté upozorňují, že kvůli hustšímu provozu v tomto období roste pravděpodobnost dopravních nehod. Za volant navíc usednou i sváteční jezdci, kteří toho v průběhu roku příliš neodřídí. Kromě toho policisté apelují na motoristy, že vozidla nejsou trezory, a tak by v nich neměli nechávat cenné věci.

Žně pro nenechavce

„Zloději se neštítí ničeho a bez zaváhání potrestají každou chybu. Je všeobecně známo, že Dušičky jsou pro ně jedním z nejhojnějších dnů v roce,“ varuje královéhradecká policejní mluvčí Eva Kormošová. Podobná výstražná slova se ozývají i od strážců zákona a veřejného pořádku z jiných koutů republiky. Pozor by si měli občané dávat nejen na parkovištích.

„To samé platí i pro samotné místo odpočinku. Neodkládejte batohy, kabelky ani tašky vedle sebe. V zápalu ,boje‘, kdy čistíte rov od napadaného listí, lišejníků a vyteklého vosku, si rozhodně nevšimnete, že vám vaše cennosti mizí,“ radí Miroslav Komínek, zástupce ředitele městské policie v Přerově.

Dalším neduhem podle Jaroslava Mangla z Asociace soukromých pohřebních služeb je, že návštěvníci při vzpomínání na nebožtíky často sahají po plastových předmětech. Moderní jsou v posledních letech například LED svíčky na baterie. Jejich výhodou je sice delší životnost „plamenu“, na rozdíl od těch voskových ale představují větší odpad.

„Kontejnery jsou potom plné plastů. To s ohledem na životní prostředí není ideální, a proto se nám to příliš nelíbí,“ říká Mangl s tím, že lidé by sami měli pořizovat ekologičtější věci.

O letošních Dušičkách by mělo být chladné, avšak slunečné počasí. Mangl proto věří, že pozůstalí návštěvu pietních míst stráví příjemně. „Po celé republice máme krásné hřbitovy se starými pomníky, to je architektonická nádhera,“ podotýká.