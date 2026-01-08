Policisté, kteří našli kokain ve Sněmovně, mohli spáchat kázeňský přestupek

  11:39aktualizováno  11:39
Členové policejní ochranné služby v souvislosti s nálezem kokainu na pánské toaletě ve Sněmovně na přelomu roku 2022 a 2023 nespáchali trestný čin, uvedl mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Jakub Augusta. Policisté však podle něj mohli spáchat kázeňský přestupek, protože nalezenou drogu nezaevidovali. Případem se tak budou zabývat ještě příslušné policejní orgány.
ilustrační snímek

Vedení ochranné služby po nálezu kokainu případ vyhodnotilo tak, že vzhledem k minimálnímu množství drogy nešlo o trestný čin ani přestupek a nález dál nehlásilo. Ani po prohlédnutí kamerových záznamů nezjistila policie, kdo papírek, kde měla být droga, donesl na toaletu. Současně se ale zabývá i tím, jak se informace o nálezu dostala do médií, protože policisté jsou vázáni mlčenlivostí.

Policisté také následně uvedli, že standardně informují příslušné orgány Sněmovny o všech mimořádných událostech, které mají vztah k přímému ohrožení bezpečnosti. To ale podle nich nebyl tento případ.

„GIBS se zabývala možným nálezem drog v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nebylo zjištěno spáchání trestného činu, věc byla policii předána ke kázeňskému řízení pro nezaevidování nalezené neznámé látky,“ uvedl Augusta.

Policie nikdy jindy nenašla v Poslanecké sněmovně drogy, a to ani před, ani po nalezení papírku od kokainu, uvedl mluvčí policejní ochranné služby Tomáš Procházka poté, co případ začala rozebírat média.

Doplnil, že pokud by se policisté v prostorách dolní komory Parlamentu setkali s člověkem ovlivněným návykovou látkou, situaci by řešili s vedoucím kanceláře Sněmovny. Za to, že vedení dolní komory nebylo o nálezu papírku informováno, se velitel ochranného útvaru omluvil v dopise adresovaném kancléři Sněmovny.

