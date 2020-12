Vedoucí provozu čistírny vod u Bečvy měl spáchat sebevraždu. Zaměstnanci jsou prý pod tlakem a vystrašení

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) Policisté ve středu zasahovali v rožnovské čistírně odpadních vod (ČOV) společnosti Energoaqua poté, co byl v Bečvě nahlášen další úhyn ryb. Podle dostupných informací se mrtvé ryby mohly dostat do řeky u Valašského Meziříčí už z laguny rožnovské čistírny. Zaměstnance společnosti navíc zasáhla smrt vedoucího provozu čistírny, který měl v úterý spáchat sebevraždu. Informaci přinesl server Novinky.cz.

Kauza zářijové otravy řeky Bečvy stále není vyřešená a už se v řece objevily další mrtvé ryby. Konkrétně šlo o zhruba deseticentimetrové rybky u výpusti z rožnovské Tesly, na kterou už před dvěma měsíci upozorňovali policisté jako na možný zdroj ekologické katastrofy. Právě tam se nachází i ČOV Energoaqua.



Ředitel společnosti Energoaqua Oldřich Havelka se ale hájí, že policisté hledají na špatném místě a že k úhynu rybek v jejich laguně došlo nejspíš následkem výměny vody.

„Policisté nám, neznámo kam, odvedli pět našich pracovníků, někteří byli ze směny u čistírny odpadních vod, další z laboratoře. A to kvůli čtyřem malým rybkám, které nám s největší pravděpodobností uhynuly už v našich lagunách, protože jsme čistou vodu z nich vypustili a znovu napouštěli neutralizovanou vodu, tedy vodu bez kyslíku. Při tomto procesu v lagunách zůstalo ještě několik kusů drobných rybek,“ citoval server ředitele společnosti Energoaqua Oldřicha Havelku.

Havelkovi navíc vadí stálý tlak na firmu a její zaměstnance kvůli kauze otravy Bečvy, který prý mohl mít za následek i úmrtí vedoucího provozu společnosti. Ten byl nalezen v úterý bez známek života. I když pravý důvod smrti je zatím neznámý, zaměstnanci provozu mluví o sebevraždě.

„Je to tragédie. Byl to velmi citlivý člověk, introvert. Všechno si nosil v sobě. Nezvládl zřejmě ten tlak okolo, ale pravý důvod neznáme. Všichni ve firmě čteme pořád dokola, co je v případě kontaminace Bečvy nového. Není to pro nás jednoduché,“ řekl ředitel ČOV Havelka.