Policisté obvinili exposlance Kobzu za smrt psů v autě, hrozí mu půl roku

Na případ v září upozornil server Seznam Zprávy, policisté se podle Schneeweissové začali případem zabývat z úřední moci, protože neobdrželi žádné oznámení. Těla dvou dalmatinů našla podle informací serveru v rodinném vozidle Kobzova bývalá partnerka. „Ta smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi díky mojí poslanecké práci rozpadla,“ sdělil dříve Kobza.
Uvedl, že při odjezdu z domu zavřel psy do odstaveného auta, aby s ohledem na hárající feny v okolí neutekli. „Bylo příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mi ale udělalo nevolno, musel jsem zastavit a odpočinout si, a tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce,“ popsal Kobza. Uvedl, že ho událost velice trápí, ohradil se proti jejímu zneužívání pro politické cíle.
Středočeský zastupitel Kobza opustil SPD v červnu, o pokračování ve Sněmovně usiloval ze středočeské kandidátky Stačilo! I v novém hnutí sklidil za svou péči o psy kritiku.
Lídryně Středočeské kandidátky Jana Bobošíková vyzvala, aby se vzdal kandidatury. Bobošíková tehdy pro Seznam Zprávy uvedla, že jejich program zahrnuje i ochranu zvířat, čemuž chování bývalého poslance neodpovídá.
Hnutí Stačilo! ve volbách neuspělo a zůstalo pod potřebnou pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory Parlamentu.