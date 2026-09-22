Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Policisté pátrají po seniorovi z Kolína. Zanechal dopis, vůz stál u obchodu

Autor: ,
  7:30aktualizováno  7:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Středočeští policisté pátrají po třiasedmdesátiletém muži z Kolína. Rodina ho viděla naposledy v pondělí ráno, na policii se obrátila ten den večer.

Hledaný Josef Chvojka má řadu zdravotních potíží a rodina má o něj obavy, uvedla v úterý ráno policie.

Muž jezdil vozidlem Renault Twingo bílé barvy. „Vůz byl nalezený na parkovišti u prodejny Billa v Kolíně, klíčky od něho pak ve schránce jedné z dcer. Uvnitř byl také nalezen dopis rodině,“ informovala policie.

V pondělí, ve večerních hodinách, nahlásila rodina zmizení 73letého Josefa Chvojky. (22. září 2026)

Hledaný je vysoký 168 centimetrů, podle policie je zavalitější postavy, má hnědé krátké vlasy. Většinou na sobě nosí volné maskáčové kalhoty zelené barvy, černé roztrhané boty, černé nebo zelené tričko a černou mikinu.

Informace o muži přijmou policisté na lince 158.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.