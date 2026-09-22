Policisté pátrají po seniorovi z Kolína. Zanechal dopis, vůz stál u obchodu

Hledaný Josef Chvojka má řadu zdravotních potíží a rodina má o něj obavy, uvedla v úterý ráno policie.
Muž jezdil vozidlem Renault Twingo bílé barvy. „Vůz byl nalezený na parkovišti u prodejny Billa v Kolíně, klíčky od něho pak ve schránce jedné z dcer. Uvnitř byl také nalezen dopis rodině,“ informovala policie.
Hledaný je vysoký 168 centimetrů, podle policie je zavalitější postavy, má hnědé krátké vlasy. Většinou na sobě nosí volné maskáčové kalhoty zelené barvy, černé roztrhané boty, černé nebo zelené tričko a černou mikinu.
Informace o muži přijmou policisté na lince 158.