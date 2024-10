Je to akt zoufalství, řekl Šlachta k protestu policistů. Může se zvrtnout, dodal

„Ministerstvo vnitra pod vedením pana Rakušana dokázalo něco, co se za 30 let tady nedokázalo. Policisté v aktu zoufalství přistupují k nějaké demonstraci toho, že jsou nespokojení. S odboráři to nemá nic společného. Tady jde o policisty, kteří nevěří odborářům,“ vysvětloval Šlachta ve vysílání CNN Prima NEWS.

Podle něj není plánovaná akce jen o nízkých platech. Policisté mají obavu, že už občanům nedokážou zajišťovat službu, protože jich je málo – zavírají se služebny, narůstají dojezdové časy, policisté nejsou schopni ze zákona plnit svoji roli. „A proto je ten protest,“ vysvětloval nově zvolený senátor s tím, že se situace může zvrtnout. „Bude to vlastně poprvé, kdy policisté budou dělat něco jiného, než jim říkají nadřízení a mají v povinnostech,“ popsal Šlachta.

Poslanec Petr Letocha (STAN), který s ním vystoupil v pořadu, kritizuje formu protestu. Přiznává, že spočítáno, o kolik stát přijde, není. Ale sám se kloní k tomu, že v některých případech pokuty padnou i bez ohledu na tyto okolnosti.

„Nevěřím, že nebudou dávat žádné pokuty, například že zkušený dopravní policista přejde nějaký vážný přestupek dohodou nebo napomenutím. Řada menších přestupků ale asi tak řešena bude,“ uvedl. Zároveň ve vysílání přiznal, že chápe, proč se k takovému kroku odhodlali.

Letocha však poukázal na to, že jedna dohoda již byla na stole, a to přidání 1 400 Kč všem, ale odboráři měli následně větší nároky. „Je třeba říct, že se tento stav tady dlouhodobě řeší. Vnitro, policejní prezidium i sám ministr s odbory vyjednávají,“ popsal Letocha.

„V podstatě výsledek pana ministra je, že policisté v tuto chvíli mají na dva, vlastně na tři roky nějakou garanci, že se bude zvedat plat, a teď pozor, ne o maximálně, ale o minimálně pět procent,“ dodal Letocha. Šlachta ale namítl, že to je o důvěře, kterou vláda ztratila předchozími sliby, které nenaplnila.