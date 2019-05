Policisté vytáhli z Vltavy mrtvého může. Nevylučujeme, že to byl pohřešovaný dělník, tvrdí mluvčí

Praha Policisté dnes odpoledne vytáhli z Vltavy nedaleko Císařského ostrova v Praze mrtvého muže. Jeho totožnost se jim na místě nepodařilo s jistotou určit, byla tedy nařízena pitva, nevylučují však, že by mrtvým mohl být dělník, který koncem dubna spadl do kanalizace a dosud nebyl nalezen. ČTK to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Informaci o plovoucím těle ve Vltavě dostali policisté kolem 13:00 na linku 158. Policisté nyní mimo jiné zjišťují, jak se muž dostal do vody. Bližší informace o mrtvém mluvčí neměl, podle jeho dosavadních informací bylo ale tělo ve vodě zřejmě delší dobu.

Po muži, který pravděpodobně při opravě kanalizace spadl do šestimetrové výpusti v Patočkově ulici v Praze 6, policie pátrá od 29. dubna. Dělníkovi se podle informací hasičů nejprve snažil pomoci jiný dělník. Potápěči pražských hasičů ve spolupráci s lezci následně bezúspěšně prohledali kanalizaci od Patočkovy ulice po čistírnu odpadních vod v Dejvicích. Policie v uplynulých dnech prohledala vybraná místa na pravém i levém břehu Vltavy až do Klecan, ale rovněž bez úspěchu