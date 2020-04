Policisté zadrželi muže podezřelého z brutální vraždy cyklistiky. Hrozí mu doživotí

Olomouc Kriminalisté v pátek zadrželi sedmačtyřicetiletého muže podezřelého z brutální vraždy jedenapadesátileté ženy, která ve středu jela po polní cestě v okrajové části Olomouce.

Násilník si ženu náhodně vybral a zaútočil. Mrtvou cyklistku policisté našli ležet několik stovek metrů od polní cesty. Podezřelý je v policejní cele a kriminalisté podali návrh na jeho vzetí do vazby. Novinářům to v sobotu řekl náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování z krajského ředitelství policie v Olomouci Radovan Vojta.

Žena se podle Vojty ve středu odpoledne vydala na kole za svým známým. Na polní cestě v městské části Chválikovice ji znenadání napadl cizí muž. Žena útok nepřežila. Policisté ve středu nejdříve prověřovali oznámení o pohřešování cyklistky. Příbuzný pak večer policistům řekl, že na polní cestě nalezl ženino kolo. „Spustila se pátrací akce v okolí jízdního kola, a to i s využití psovodů. Po krátké chvíli zhruba 500 metrů od kola našla policie tělo ženy, která již byla mrtvá. Po prvotním ohledání bylo zřejmé, že došlo k surovému útoku na tuto ženu,“ uvedl Vojta.

Kriminalisté sestavili speciální vyšetřovací tým. Na vyšetřování se podílely desítky kriminalistů a policistů. Nedaleko místa činu vyšetřovatelé nalezli jeden ze smrtících nástrojů a po vyhodnocení získaných informací se postupně dostali na stopu podezřelého, kterého v pátek v Olomouci zadržela zásahová jednotka. „Jedná se o muže, který k dané oběti neměl vůbec žádný vztah. Podezřelý muž nemá trvalé bydliště, je na pohybu a v ledu 2020 byl propuštěn z výkonu odnětí svobody,“ podotkl Vojta.

Vojta v sobotu nechtěl komentovat motiv vraždy. „Policie ho ale zná,“ uvedl Vojta. Zadržený muž byl ve vězení 14 let za majetkovou a násilnou kriminalitu. „Byla to náhodná oběť. Veškeré indicie, které máme, nám ukazují, že zadržená osoba jela vykonat tento trestný čin a bylo jí jedno, koho si najde“ řekl Vojta.

Zadrženého policie obvinila z vraždy, za kterou mu u soudu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, což je 30 let vězení nebo doživotí. V Olomouckém kraji je to letos druhá vražda. V únoru napadl sekáčkem na maso nájemník majitele bytu v Bedihošti na Prostějovsku. Napadený muž později zemřel.