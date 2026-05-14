Policisté zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

„Děkujeme médiím a veřejnosti za mimořádný zájem, který případu věnovali a požádáme o trpělivost - více informací uvolníme, jakmile to bude možné,“ uvedla policie na síti X.
Zloděj odcizil lebku v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery.
„Ozvaly se takové dvě hromové rány a třesk. Tak jsem si říkal, co se to děje, jestli se něco zřítilo. A pak jsem zjistil, že to vychází od oltáře svaté Zdislavy a Panny Marie. A objevila se tam taková černá postava, která velmi rychle utekla ven. Takže už se nedalo nic dělat,“ řekl iDNES.cz otec Štěpán Filip, jediný očitý svědek krádeže lebky svaté Zdislavy.
PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI
Zdislava z Lemberka žila ve 13. století (v letech 1220 až 1252), kdy založila klášter a špitál, v němž léčila nemocné. V Dalimilově kronice stojí, že křísila mrtvé a slepým vracela zrak. A prý to dokáže i 800 let od chvíle, kdy se narodila.
Zdislava zemřela mladá. Ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Právě na tomto místě byla později vybudována bazilika. Její hrob je v kryptě pod oltářem. Její lebka byla umístěna na oltáři v první boční kapli baziliky.
Z lebky toho do dnešních dnů mnoho nezbylo. Přes 450 let její ostatky ležely v hrobě a během přestaveb kláštera s nimi bylo manipulováno. Když je dostali do rukou novodobí archeologové, rozpadaly se.
Odborníci je sice v sedmdesátých letech (ze stejné doby je i hedvábná látka, kterou je lebka vycpána) slepili s tehdy maximálně možnou přesností, ale chyběla téměř celá spodní čelist i některé další části.
Počátkem roku 2018 vznikl nápad na vizualizaci podoby svaté Zdislavy v hlavě velitele komendy svaté Zdislavy Řádu svatého Lazara Jeruzalémského, Augustina Karla Andrleho Sylora.
Právě on byl duchovním otcem myšlenky i organizátorem celého procesu, při kterém byla lebka kombinací dvou metod zdigitalizována do 3D modelu českou společností Geo-cz. Brazilský odborník na 3D grafiku Cícero Moraes pak „vrátil“ Zdislavě po téměř 800 letech její skutečnou podobu.