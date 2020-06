Policisté zadrželi ve Zlíně dva mezinárodně hledané převaděče. V Rakousku jim hrozí 10 let za mřížemi

Zlín Policisté zadrželi ve Zlíně dva mezinárodně hledané převaděče. Na začátku června na oba cizince vydala policie v Rakousku evropský zatýkací rozkaz. Bratři ve věku 40 a 47 let podle něj jako členové organizované skupiny převáděli cizince do Rakouska. V tiskové zprávě to v úterý uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Zadržení muži podle policie několika běžencům za úplatu umožnili nelegálně vstoupit na území Rakouska nebo tranzitovat přes státy Evropské unie ze Srbska do Rakouska, Maďarska a Slovenska. „Oběma mužům hrozí za převaděčství v Rakousku až desetiletý trest odnětí svobody,“ uvedla mluvčí.

Česká policie zadržela členy převaděčského týmu. Migranti platili až půl milionu za cestu do Evropy Oba cizinci v České republice pracují. „Jeden z nich za prací denně dojíždí ze Slovenska a druhý má u nás přechodný pobyt. Mladšího zadrželi policisté při stavebních pracích ve Zlíně, staršího při silniční kontrole. Oba mají v rejstříku trestů v České republice několik záznamů,“ řekla Javorková. Muži skončili rozhodnutím krajského soudu v předběžné vazbě. V následujících dnech bude podle mluvčí rozhodnuto o jejich vydání policistům do Rakouska.