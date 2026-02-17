Policisté zřejmě zadrželi lékaře, za kterým jezdily polské ženy na potrat

„Údajně tam přijeli policisté v kuklách a zabavovali dokumentaci a snad i počítače gynekologa, za kterým jezdily těhotné ženy z Polska na potrat. Lékaře policie zadržela. Ale jestli kvůli samotným potratům, nebo například proto, že nedanil platby od cizinek, to netuším. Ani nevím, zda ho po výslechu propustili,“ líčí jeden ze zdrojů iDNES.cz.
Zásah nepřímo potvrzuje i policejní mluvčí Jan Segsulka, ale nechce být konkrétní. „Nemohu k tomu sdělit nic víc než to, že právo na poskytování informací si vyhradil státní zástupce,“ říká policista.
O vyšetřování a jeho důvodech nemá žádné podrobnější informace ani ředitel Bílovecké nemocnice Josef Zajíc. „Nás se to netýká, policisté mě neoslovili. Náš areál je otevřený, proto jsem zpočátku ani nevěděl, že tam jsou. Pronajímáme prostory více subjektům a policie se zajímala o jeden z nich,“ popisuje Zajíc.
Prostory, ve kterých jsou kromě gynekologické ambulance i zákrokové sálky, má podle něj lékař pronajaté už řadu let a dosud s tím nemocnice neměla žádný problém. „Nyní vím jen to, že dnes přijela tři neoznačená osobní auta s policisty, kteří si odnášeli dokumentaci,“ dodává ředitel nemocnice.
Jeho slova potvrzuje i Martin Gebauer, náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví (ANO): „Vím o tom, že v Bílovci zasahovala policie, ale nemám žádné informace, protože naší nemocnice ani kraje se to nijak netýká.“
Redakce iDNES.cz se snažila dovolat i gynekologovi, který má být údajně zadržený. Jeho telefonní číslo je stále nedostupné.
Potratová turistika není novinkou. Těhotné ženy z Polska jezdí za lékaři do Česka i jiných evropských zemí, protože od roku 2020 je tam interrupce prakticky zakázána – povolená je pouze při ohrožení života ženy nebo při těhotenství po znásilnění. Ale i v takových případech někteří lékaři váhají.
V České republice je potrat na žádost legální do 12. týdne těhotenství, později už jen z medicínských důvodů, kdy je ohrožen život matky nebo plodu. Ženy za zákrok platí. Některé nemocnice odmítají potraty na žádost cizinkám, které v Česku nemají dlouhodobý pobyt. I tak odhadem přijíždějí na potrat stovky až dva tisíce polských žen.
Dokud policie lékaře neobviní z konkrétních trestných činů, není jasné, zda případ souvisí s hospodářskou kriminalitou nebo s podezřením na nezákonné přerušování těhotenství.