Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Žalobce policistku viní z usmrcení a z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
Nehoda se stala 13. září na křižovatce Sokolské a Wenzigovy ulice. Policistka podle státního zástupce pronásledovala se zapnutým majákem rychle jedoucí auta. Překročila povolenou rychlost a vjela na červenou do křižovatky. Pak už nebyla schopná zabránit střetu s jiným vozem, který do křižovatky vjel na žlutou.
Vavrochová již dříve uvedla, že situace lituje. Rodině mladé ženy poslala omluvný dopis. „Průběh dopravní nehody nezpochybňuji. O tom, zda jsem vina či nevina, zda jsem jela rychleji, než jsem měla, rozhodovat nechci,“ prohlásila. Podle jejího advokáta Tomáše Maxy je na právním posouzení, zda byla její rychlost přiměřená či nepřiměřená. Policistka vjela podle obžaloby do křižovatky rychlostí 103 kilometrů v hodině.
Vavrochová popsala, že zrovna pokutovala řidiče, když kolem projela tři rychle jedoucí auta. Začala je pronásledovat. Chtěla za nimi jet alespoň na začátek Nuselského mostu, aby mohla další hlídce předat informace o tom, zda a kam zabočila. Pak si již pamatuje jen náraz.
Vozidlo, do kterého na křižovatce narazila, začalo podle znalce rotovat. Nabouralo nejprve do semaforu, pak do zídky u domu. V autě zemřela spolujezdkyně. Záchranáři dříve uvedli, že mladá dívka byla zaklíněná a měla zastavené srdce. O její život bojovali přes 30 minut. Další tři lidé utrpěli zranění. Dva ze zraněných byli policisté.
Znalec v pátek při hlavním líčení nechtěl uvádět, co bylo podle něj příčinou dopravní nehody. Z důkazů podle něj vyplynulo, že Vavrochová před křižovatkou snížila na chvíli rychlost a snažila se rozhodnout, co dále dělat. Na auto, se kterým se později srazila, v té chvíli nemohla vidět.
„Řidička pravděpodobně vyhodnotila, že může křižovatkou projet,“ vypověděl znalec. Ani řidič druhého vozidla nemohl, ve chvíli, kdy naskočil na semaforu žlutý signál, již zastavit. I on však podle znalce nedodržel povolenou třicetikilometrovou rychlost.
„Z mého pohledu je zásadní, že policistka při pronásledování nedodržela zásadu povinné opatrnosti, byť byla oprávněna překročit povolenou rychlost i jet na červenou. Nicméně díky té vysoké rychlosti nebyla schopná zastavit nebo se vyhnout střetu s vozidlem,“ řekl po jednání novinářům státní zástupce Michal Muravský. Žalobce zatím nechtěl komentovat, jaký trest Vavrochové v obžalobě navrhl. Policistce hrozí až šestileté vězení.
Hlavní líčení bude pokračovat 5. prosince, kdy chce soudkyně Iva Fialová vyslechnout svědky nehody.