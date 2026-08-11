Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se vydal poznávat krásy české krajiny. „Pár dní volna s rodinou a tentokrát objevujeme krásy jižní Moravy,“ napsal ve svém příspěvku.
Boris Šťastný (Motoristé) s Robertem Plagou (ANO) strávili volné dny společně. Zavítali k Jadranskému moři, Šťastný se ve svém příspěvku pochlubil „úlovkem dne“ – ministrem školství.
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) strávil svou letní dovolenou u moře, konkrétní místo pobytu však neprozradil. Na sociálních sítích se proto rozproudila diskuze o tom, kterou destinaci si vybral. Nejčastěji se hovoří o řeckém ostrově Kalamos.
Poslankyně a zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO) vyrazila na pěší turistiku do rakouských Alp. Navštívila také světově známý hrad Neuschwanstein v Bavorsku.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) zvolil pro letní dovolenou Itálii. Společně s rodinou zveřejnil fotografii z výletu na kolech.
Bývalá ministryně spravedlnosti a současná poslankyně Eva Decroix (ODS) si pro dovolenou vybrala švýcarské hory. Ve svém videu poslala pozdravy z Diavolezzy.
Bývalý předseda vlády Petr Fiala (ODS) je známý svou vášní pro Chorvatsko, letos však zvolil jinou dovolenkovou destinaci. Se svou manželkou Janou vyrazil do Itálie.
První místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) vyrazil na portugalskou Madeiru. Z ostrovního přístavu poslal povzbuzující vzkaz pražské Spartě.
Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) navštívil jižní Moravu, nasadil cyklistickou helmu a vyrazil na kole. „Jak zabíraly svaly, tak odpočívala hlava,“ napsal.
Někdejší ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan se s přáteli vydal na dvoudenní výšlap v Alpách. „Poslední nadechnutí před kampaní,“ vzkázal před senátními a komunálními volbami.