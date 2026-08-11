Ministři pospolu, zdolání švýcarských hor i cyklistika. Jak politici trávili dovolenou

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  16:21aktualizováno  16:21
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Zleva: Poslankyně ANO Taťána Malá vyrazila do rakouských Alp a Bavorska. Bývalá ministryně spravedlnosti a současná poslankyně Eva Decroix (ODS) si pro dovolenou vybrala švýcarské hory. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) strávil svou letní dovolenou u moře. | foto: Sociální sítě

Polovina letního volna je pryč a politikům se pomalu blíží konec sněmovních prázdnin. Někteří trávili dovolenou se svými kolegy u moře, jiní zdolávali vrcholky švýcarských hor a další objevovali krásy jižní Moravy.
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nacherpatrik

Sparta v 1. kole u nováčka z Brna. Fandím tentokrát na dálku z Madeiry ❤️
@acsparta_cz

#sparta #liga #fotbal #fans #madeira

25. července 2026 v 20:17, příspěvek archivován: 11. srpna 2026 v 14:03
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vitrakusan

Poslední nadechnutí před kampaní, protože už příští týden jedu za vámi. Dvoudenní vycházka v Alpách s kamarády z vysoké školy. Výhled, nadhled, rozhled - všechno tu je. A krasná příroda především.

10. srpna 2026 v 18:48, příspěvek archivován: 11. srpna 2026 v 14:55
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