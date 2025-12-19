Bývalý prezident Miloš Zeman přednese své vánoční poselství na stanici CNN Prima NEWS tradičně na Štěpána, tedy 26. prosince, hodinu po poledni.
Jako první z vrcholných politiků přednesl vánoční projev předseda Senátu Miloš Vystrčil. Jako již tradičně 18. prosince, v den výročí ustavující schůze českého Senátu v roce 1996. Šlo již o třetí Vystrčilovu adventní promluvu. „Není to lehké, ale máme velkou výhodu. Žijeme v krásné, bezpečné a svobodné zemi. Máme být na co hrdí. Máme na co navazovat,“ řekl a zdůraznil, že nová vláda Andreje Babiše převzala Českou republiku v situaci, kdy je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii.
Na Nový rok pak občany osloví prezident Petr Pavel i nový premiér Andrej Babiš. Zatímco projev hlavy státu bude vysílat televize, konkrétně na České televizi stanice ČT1 a ČT24 a komerční stanice Prima, CNN Prima NEWS i Nova, premiér využije sociálních sítí.
„Televizní projev mít letos nebudu. Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev. Já popřeju na Štědrý den a projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ sdělil Andrej Babiš iDNES.cz.
V minulém volebním období pronášel projevy premiér Petr Fiala i prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel, a to 26. prosince a 1. ledna.