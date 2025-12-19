Zeman na Štěpána, Pavel na Nový rok. Kdy zazní projevy českých lídrů

  15:11aktualizováno  15:11
O vánočních svátcích pravidelně přinášejí svá poselství i politici. Předseda Senátu Miloš Vystrčil pozdravil občany už ve čtvrtek. Své poselství se o Vánocích chystá tradičně přednést i bývalý prezident Miloš Zeman. Jeho nástupce Petr Pavel a nový premiér Andrej Babiš pozdraví obyvatele Česka na Nový rok.
Příprava na vánoční projev. Miloš Zeman byl známý svými vánočními projevy,...

Příprava na vánoční projev. Miloš Zeman byl známý svými vánočními projevy, které se staly tradicí během jeho funkčního období. Tyto projevy začal pronášet v roce 2013, kdy obnovil prvorepublikovou tradici vánočních poselství, která byla přerušena po roce 1948. Ve svých projevech často bilancoval uplynulý rok, komentoval aktuální politické a společenské události a sdílel své názory na různé otázky. Například v roce 2021 se vyslovil pro povinné očkování proti covidu-19 a kritizoval Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal). (26. prosince 2022) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel při novoročním projevu
Prezident Petr Pavel při natáčení novoročního projevu (1. ledna 2025)
Prezident Miloš Zeman přednesl na zámku v Lánech své vánoční poselství.
Prezident Miloš Zeman přednesl na zámku v Lánech své vánoční poselství. Šlo o...
Bývalý prezident Miloš Zeman přednese své vánoční poselství na stanici CNN Prima NEWS tradičně na Štěpána, tedy 26. prosince, hodinu po poledni.

Jako první z vrcholných politiků přednesl vánoční projev předseda Senátu Miloš Vystrčil. Jako již tradičně 18. prosince, v den výročí ustavující schůze českého Senátu v roce 1996. Šlo již o třetí Vystrčilovu adventní promluvu. „Není to lehké, ale máme velkou výhodu. Žijeme v krásné, bezpečné a svobodné zemi. Máme být na co hrdí. Máme na co navazovat,“ řekl a zdůraznil, že nová vláda Andreje Babiše převzala Českou republiku v situaci, kdy je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii.

Na Nový rok pak občany osloví prezident Petr Pavel i nový premiér Andrej Babiš. Zatímco projev hlavy státu bude vysílat televize, konkrétně na České televizi stanice ČT1 a ČT24 a komerční stanice Prima, CNN Prima NEWS i Nova, premiér využije sociálních sítí.

„Televizní projev mít letos nebudu. Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev. Já popřeju na Štědrý den a projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ sdělil Andrej Babiš iDNES.cz.

V minulém volebním období pronášel projevy premiér Petr Fiala i prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel, a to 26. prosince a 1. ledna.

