Politici vidí v Babišově projevu souvislost s volbami. Šlo o volební spot, píše Pekarová Adamová

Praha Opoziční politici dávají pondělní televizní projev premiéra Andreje Babiše (ANO) k vývoji epidemie koronaviru do souvislosti s krajskými a senátními volbami, ke kterým Češi půjdou za týden.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové šlo jen o dlouhý volební spot. „V hlavním čase těsně před volbami premiér neřekl nic nového ani zásadního, bylo to shrnutí toho, co říká v posledních dnech,“ uvedl na Twitteru předseda lidovců Marian Jurečka.

„Vážení občané, za současný neutěšený stav v boji s koronavirem jsem plně zodpovědný, protože jsem se řídil přáním lidí na facebooku a nesprávně korigoval rady odborníků. Podávám proto demisi.”



Tohle mělo zaznít a nezaznělo.



„Přiznává svou chybu, kdy odmítl návrh opatření, která kdyby od 1. září platila, tak bychom dnes tuto situaci nemuseli řešit,“ napsal v pondělí večer na adresu premiéra Jurečka. Adamová na stejné síti dodala, že Babiš se řídil „přáním lidí na Facebooku a nesprávně korigoval rady odborníků“. Proto by podle ní měl podat demisi.

Také šéfovi sněmovního klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi v projevu chybělo, že Babiš jako premiér přebírá plnou politickou odpovědnost, jak uvedl předseda vlády v podobném vystoupení na jaře. „Od té doby dává v kritických chvílích chlapsky a bez váhání hlavu na špalek. Hlavu kohokoliv jiného než svoji,“ připomenul pondělní rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).



„Bezradný a bezobsažný projev. Jeho jediným cílem bylo nějak napravit špatný dojem z chaosu, který premiér a vláda způsobili. Na tom, co premiér označil za úkol do budoucna, měla vláda pracovat od května a dnes to mělo být dávno připraveno,“ uvedl večer na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Babiš ve zhruba devítiminutovém televizním projevu přiznal, že v létě udělal chybu, když se nechal ukolébat jarním vítězstvím a atmosférou ve společnosti a vláda polevila v opatřeních proti šíření koronaviru. Vyzval, aby kvůli ohroženým seniorům a nemocným lidé respektovali povinnost nošení roušek. Zopakoval, že kabinet nechce zavírat ekonomiku, jak se to stalo na jaře, a ohrozit zaměstnanost. Snažíme se najít rovnováhu mezi ochranou zdraví a ekonomikou, řekl Babiš v České televizi a vyzval společnost k většímu semknutí.