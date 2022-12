Kokain v řiti i modlitby k Bohu. Připomeňte si politické výroky roku

Havlíček Kokain v řiti

Korupční kauza Dozimetr, v níž policie vyšetřuje politiky STAN v souvislosti s ovlivňováním zakázek v Dopravním podniku hl. m. Prahy, se stala oblíbeným terčem opozičních politiků.

Na to, že aktéři podle policejních odposlechů užívali kokain, upozornil v diskuzi na CNN Prima News hned několikrát místopředseda ANO Karel Havlíček. Piráti mu na oplátku připomněli kauzu Stoka, ve které figurují politici ANO.

„Kauza Stoka, to je potůček proti Amazonce, kterou vy řešíte v Praze. To je o lidech, kteří si chrochtali, sypali si do řitního otvoru kokain a to se dělo ve městě, kde vy jste primátorem,“ obracel se Havlíček na Zdeňka Hřiba.

Bartoš připomněl, že přes jednoho z hlavních obviněných (podnikatele Zakaríu Nemraha) je do aféry zapletena i místopředsedkyně sněmovny za ANO Jana Mračková Vildumetzová. Nemrah se zúčastnil její svatby. Bartoš zmínil, že si na její veselce zatančil i Havlíčkův stranický šéf Andrej Babiš.

To místopředsedu ANO přimělo, aby připomněl Bartošovi jeho fotku z mládí z demonstrace levicových extremistů. „Pane ministře, vy jste se zase obaloval vlajkou Antify, takže prosím, nepoučujte nás tady. To, že někdo s někým tancoval na svatbě, neznamená, že si strkal kokain do řiti,“ poznamenal.

„To zní, jako byste mu záviděl,“ reagoval předseda Pirátů vzhledem k tomu, že Havlíček kokain zmínil vícekrát.

Březina Ženy mají tendenci rodit

Pozornost voličů se snažila zaujmout řada méně i více známých kandidátů na prezidenta. Jedním z nich byl milionář a „betonový král“ Tomáš Březina. Na volebním plakátu se chlubil tím, že ve své bývalé firmě na betonové dlažby BEST rád zaměstnával ženy, protože jsou podle něj „pracovitější, výkonnější, loajálnější a často chytřejší než muži“.

„Příliš neřeší, jaký mají mobil, manažerskou židli nebo služební auto. Chlap bez toho nepracuje,“ pokračoval ve výčtu jejich kladů.

Neúspěšný kandidát zmínil i nevýhody, které práce s ženami přináší. „Musíte počítat s tím, že ženy mají často tendenci rodit, a vycházet jim proto vstříc,“ píše Březina na plakátě. Prohlášení vyvolalo rozhořčení i posměšky.

Březina se registrovaným prezidentským kandidátem nestal, ministerstvo mu ze 65 911 podpisů uznalo 45 894. Nejdřív se chtěl proti rozhodnutí odvolat, poté se rozmyslel. Uvedl, že nechce stát zatěžovat finančními a lidskými náklady na opakování prezidentské volby.

Jurečka Pane Bože, prosím déšť

V létě zachvátil České Švýcarsko požár. Premiér Petr Fiala s ministrem vnitra Vítem Rakušanem tehdy na místo zuřícího požáru ve Hřensku vyrazili, ministr práce Marian Jurečka se rozhodl pomoci alespoň na dálku a na Twitteru se pomodlil k Bohu, aby na místo seslal déšť.

„Pane Bože, vůbec ti nechci do ničeho mluvit, ale dnes se to zatím úplně nepovedlo. Svatý Petr ten déšť poslal kousek vedle na Moravu. Nevím, jestli svatý Isidor nemá dovolenou, ale svatá Žofie by teď mohla vyrazit do akce, prosím déšť na Hřensko a okolí,“ napsal. Za příspěvek, za který by se nemuseli stydět ve filmu Anděl Páně, schytal pobavené reakce i kritiku.

„Když se i ministr modlí, situace je kritická. Jdu radši kopat noru,“ komentovali lidé. Další mu v komentářích vyčítali, že by měl místo „vzývání mytické bytosti řešit skutečné dopady člověka na přírodu“.

Pekarová Svetr

Energetická krize a inflace byly v roce 2022 jedním z nejvýraznějších témat a staly se předmětem mnoha politických televizních debat. Nápady, jak a kde ušetřit, se internet jenom hemžil. Jednu radu sdělila v debatě na CNN Prima News i šéfka TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Lidem doporučila, aby si v zimě oblékli další svetr. „U nás je to určitě pro některé diskomfort. Já se snažím to vnímat tak, že je to možnost, jak jako jednotlivec můžu pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr,“ uvedla.

Věta o svetru vzápětí ožila. Pekarovou za výrok kritizovali jak její koaliční partneři z ODS, tak členové opozice. V reakci na výrok poté vznikl web Svetrem proti Putinovi, za kterým stojí TOP 09. Podle mluvčího strany Jana Kocourka má web zdůraznit apel předsedkyně, že většina z nás může udělat něco pro to, abychom zmenšili naši závislost na ruském plynu.

„I kdybych měla jmění Billa Gatese, tak budu nosit v zimě svetr. Považuji to za normální a správné, protože mě rodiče vychovávali k tomu, abych netopila pánubohu do oken,“ upřesnila později Pekarová.

Babiš (Ne)koupený zámeček

Podivuhodného vyjádření se dopustil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. V Trhových Svinech se 4. srpna setkal s fanoušky, ke kterým s mikrofonem promlouval. „Jste se dozvěděli, že Babiš si koupil zámeček. Žádný zámeček si nekoupil. A hlavně jsem si to koupil za svoje peníze, zdaněné,“ pronesl. Stalo se tak v momentě, kdy mluvil o nemovitostech na jihu Francie.

Babiš reagoval na novinářský projekt Pandora Papers, podle kterého si expremiér přes offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil 16 nemovitostí na francouzské Riviéře, a to včetně zámečku Bigaud.

Babiš poté v médiích tvrdil, že mu zámeček už nepatří a dlouho v něm nebyl. „Není podstatné, komu patří. Říkám, že mně nepatří, že ta vila je pryč a já ji nemám,“ řekl Babiš pro Blesk.cz.

„Transakce byla v pořádku, já jsem tam poslal své zdaněné peníze, které jsem tam půjčil a ty se mi vrátily. A tím to skončilo,“ dodal.

Janeček Šance větší než zlatý řez

Neúspěšný prezidentský kandidát, miliardář a matematik Karel Janeček rád hovoří řečí čísel. „Nasbírali jsme nakonec více než 73 tisíc podpisů. Sedmdesát tři je dvacáté první prvočíslo, takže je to i symbolicky naprosto fascinující, to jsem skutečně nečekal, jsem z toho nadšen,“ řekl po odevzdání podpisů ke kontrole na ministerstvu vnitra.

Matematika dlouhodobě uhranulo číslo 21, k němuž skoro vše vztahuje. Během kampaně figurovalo také v časech zahájení jeho tiskových konferencí i dalších veřejných vystoupení.

Janeček také tvrdil, že ví, jaké jsou jeho šance, aby se stal hlavou státu – prezidentem: „Jsem přesvědčen, že moje šance jsou větší než zlatý řez neboli odmocnina z pěti minus jedna, to celé lomeno dvěma,“ pravil.

Kovářová Tlačenka s pivem

Daniela Kovářová, která samu sebe nazývá „bojovnicí za normální svět“, pronáší kontroverzní vyjádření roky. Letos na sebe opět upozorňovala před senátními volbami, ve kterých kandidovala a uspěla. „Chci říkat pravdu. Chci říkat, že někdo je cikán nebo černý, chci rodinu, kterou tvoří muž a žena,“ uvedla ve svém projevu v TV Nova.

V kampani tvrdila, že chce „bojovat za normální svět“. „Chci chodit do hospody, chci si dávat tlačenku a zapíjet ji pivem. Chci si říkat svůj názor, jaký mám. Nechci, aby se vypínaly weby, nechci, aby mi mazali statusy na Facebooku,“ hlásala.

Kovářová dlouhodobě kritizuje hnutí Me Too, které je podle ní „nafouknutá bublina“. Dívky se podle ní berou příliš vážně a pak se jich všechno dotkne. Mladou generaci má za příliš křehkou, netrpělivou. „Jsem italský typ, sahám mužům na koleno, nosím výstřihy, vedu dvojsmyslné řeči,“ uvedla v minulosti v Seznam Zprávách.

Válek Očkuji se, abych neumřel

Ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi vyčítali jeho političtí oponenti i veřejnost, že se vyjadřuje složitě a nejasně. Předsedkyně TOP 09 ho hájila tím, že je zvyklý roky přednášet na medicíně, což je jeden z nejsložitějších oborů.

Válek však na svém vyjadřování začal pracovat a některé jeho výroky jsou nyní tak jasné, až vzbuzují pobavení. Na lednové tiskové konferenci apeloval, aby se lidé nechali očkovat třetí dávkou proti covidu-19. „Důvodem očkování není vyhláška. Důvodem je, že se chci bránit proti koronaviru a nechci umřít. Nenosíte helmu na kole, protože je to ve vyhlášce. Nosíte ji proto, že si nechcete rozbít hlavu. Neskáčete do neznámé vody, protože vám to někdo zakázal. Ale protože to může znamenat, že si přerazíte páteř,“ vysvětlil ministr.

Válek se před nedávnem zapsal i větou, kterou reagoval na nedostatek Nurofenu v lékárnách.

„Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání,“ řekl Válek v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Za svá slova ihned sklidil kritiku od opozice.

Fiala Signály

Premiér Petr Fiala se v průběhu roku proslavil svými výroky, ve kterých „vysílal signál“.

„Vláda musí dát signál, že chce dělat něco s inflací,“ sliboval mimo jiné předseda vlády.

„Jde o to, abychom vyslali jasný signál našim spojencům, kde stojí naše země,“ připomínal Fiala zase jindy.