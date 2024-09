PŘEHLEDNĚ: Jak se může změnit politická mapa oproti minulým volbám

V minulých krajských volbách, které se konaly v roce 2020, se mapa České republiky zbarvila do modra. Hnutí ANO tehdy získalo největší počet hlasů hned v 10 ze 13 volených krajů. Hejtmany ale nakonec mělo jen ve třech krajích – ve Zlínském, v Moravskoslezském a Ústeckém. Ve všech ostatních krajích skončilo hnutí ANO v opozici.

Hnutí Počet mandátů po volbách v roce 2020 ANO 2011 178 Piráti 99 Občanská demokratická strana 99 Starostové a nezávislí 69 KDU-ČSL 53 ČSSD (dnes SOCDEM) 37 SPD 35 Starostové pro Liberecký kraj 22 TOP 09 19 KSČM 13

Středočeský kraj

V největším a nejlidnatějším kraji České republiky v roce 2020 vyhrálo hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Koalici složilo s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj. Hejtmankou byla v uplynulých čtyřech letech Petra Pecková z vítězného hnutí.

Pecková z pozice jedničky na kandidátce bude chtít pozici hejtmanky obhájit stejně jako dalších 18 mandátů. Druhá tehdy skončila Občanská demokratická strana, která obhajuje o dva mandáty méně. Letos jde ale do voleb v uskupení SPOLU s TOP 09 a KDU-ČSL. Jedničkou na kandidátce je místopředseda ODS a poslanec Jan Skopeček. Nejvyšší volební potenciál má v kraji opět hnutí ANO s až 41,5 procenty, jež na první pozici kandidátní listiny nasadilo poslance Tomáše Helebranta. Následuje SPOLU s 26,5 procenty těsně před hnutím STAN.

Hnutí Počet mandátů STAN 18 ODS 16 ANO 15 Piráti 12 TOP 09 + Hlas + Zelení 4

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj je jedním z těch, ve kterém zvítězilo hnutí ANO, ale nakonec skončilo v opozici. Koalici tam dva měsíce po volbách sestavilo hned šest uskupení – STAN s TOP 09, Piráti, ODS s KDU-ČSL s podporou Soukromníků, Volba pro Karlovarský kraj (VOK), Místní a Starostové našeho kraje (SNK1). Hejtmanem se stal tehdy Petr Kulhánek (za STAN).

Letos má v Karlovarském kraji největší volební potenciál opět hnutí ANO, které vede poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Druhé je hnutí STAN se současným hejtmanem Kulhánkem. Následuje ODS s podporou TOP 09.

Hnutí Počet mandátů ANO 13 STAN + TOP 09 8 Piráti 6 KDU-ČSL+ODS 4 Místní hnutí pro harmonický rozvoj 4 SPD 4 VOK+KVC 3 Starostové našeho kraje 3

Plzeňský kraj

I zde vyhrálo volby v roce 2020 hnutí ANO a ani tady nakonec koalici nesložilo. Hejtmankou se stala Ilona Mauritzová z ODS, která celkově získala jen o jeden mandát méně než vítězné hnutí. Koalici složila s Piráty a STAN. V roce 2022 ji ale na postu vystřídal Rudolf Špoták z Pirátů. Ten kandiduje i letos.

Silný volební potenciál mají všechny tyto strany i letos. V průzkumech opět vede hnutí ANO následované ODS v koalici s TOP 09. Na třetím místě jsou podle průzkumů Piráti shodně s SPD. Hnutí ANO vede do voleb lékař a poslanec Kamal Farhan.

Hnutí Počet mandátů ANO 12 ODS+TOP 09 11 Piráti 7 STAN, Zelení, PRO PLZEŇ 7 ČSSD 3 KSČM 2

Jihočeský kraj

Na jihu Čech získala po minulých volbách shodný počet mandátů hnutí ANO i ODS. Občanští demokraté nakonec sestavili koalici s KDU-ČSL, TOP 09, hnutím Jihočeši 2012 a ČSSD (dnes SOCDEM). V opozici tak kromě vítězného hnutí ANO skončili i Piráti a STAN. Hejtmanem se stal Martin Kuba z ODS.

Kromě hnutí ANO, které vévodilo předvolebním průzkumům, se vysokého volebního potenciálu těší ještě ODS a STAN a Jihočeši 2012. Až za nimi byla další koaliční uskupení – TOP 09 a KDU-ČSL, které jde v Jihočeském kraji do voleb v koalici spolu s hnutím Tábor 2020. I letos kandiduje současný hejtman Kuba z ODS. Za hnutí STAN na první pozici kandiduje Jaroslava Martanová, za ANO poslanec Roman Kubíček.

Hnutí Počet zastupitelů ANO 12 ODS 12 Piráti 9 TOP 09 + KDU-ČSL 7 ČSSD 6 STAN 5 Jihočeši 2012 4

Ústecký kraj

Nezvyklá koalice se urodila po minulých volbách v Ústeckém kraji. Hejtmanem se stal Jan Schiller z vítězného hnutí ANO v koalici s ODS a Spojenci pro kraj, tedy uskupení, kde byli mimo jiné i Zelení a TOP 09. Tehdejší rada měla 29 křesel z 55.

Zamotaná by mohla být situace i letos. Průzkumům vévodí hnutí ANO, druzí jsou Starostové. Následuje koalice SPD, Trikolory a hnutí PRO, která měla podle průzkumů stejný volební potenciál jako ODS. Následovali Piráti a koalice STAČILO!, kde je hlavní silou KSČM.

Za ANO je tentokrát na prvním místě kandidátky primátor města Chomutov Marek Hrabáč. Dalším zajímavým lídrem kandidátky je Jaroslav Foldyna za koalici SPD, Trikolora a PRO.

Hnutí Počet mandátů ANO 17 ODS 8 STAN 7 Piráti 6 SPD 5 JsmePRO, LES, SNKED, Zelení, TOP 09 4 Koalice UFO, ProMOST 4 KSČM 4

Pardubický kraj

V roce 2020 vyhrálo volby v Pardubickém kraji hnutí ANO, hejtmanem se ale stal Martin Netolický ze Sociální demokracie (SOCDEM). Kvůli široké koalici s ODS, TOP 09, STAN a Koalicí pro Pardubický kraj, kde byla mimo jiné i KDU-ČSL, skončilo hnutí ANO v opozici, kde skončili i Piráti.

Martin Netolický bude post hejtmana obhajovat. Jeho koalice Pro prosperující pardubický kraj (3PK), se kterou uspěl i minule, má podle průzkumu čtvrtý nejvyšší volební potenciál s 18 procenty. Větší šance má koalice ODS a TOP 09, STAN a první hnutí ANO s až 37 % hlasů, které z prvního místa kandidátní listiny vede bývalý hokejový brankář Dušan Salfický.

Hnutí Počet mandátů ANO 11 ODS + TOP 09 8 3PK-Pro prosperující Pardubický kraj 8 Piráti 7 Koalice pro Pardubický kraj 7 STAN 7

Liberecký kraj

Před čtyřmi lety zde s výrazným náskokem vyhráli Starostové pro Liberecký kraj, když získali přes 38 procent hlasů, a Martin Půta se tak mohl stát hejtmanem. Druhé ANO mělo 17,85 procenta. Starostové složili koalici s ODS a Piráty. V opozici kromě hnutí ANO skončilo ještě SPD.

Podle předvolebních průzkumů by ale letošní souboj mohl být mnohem těsnější. Volební potenciál má prakticky na stejné úrovni se Starosty i hnutí ANO, které má se 37,5 procenta jen o půl procenta nadějnější vyhlídky. S větším odstupem následuje koalice SPOLU. Do zastupitelstva by se měli dostat i Piráti, SPD s Trikolorou, Svobodní se Soukromníky, Přísaha i Zelení.

Martin Půta kandiduje i letos a čeká se hlavní souboj o místo hejtmana s poslancem hnutí ANO Davidem Pražákem.

Hnutí Počet mandátů Starostové pro Liberecký kraj 22 ANO 10 Piráti 5 ODS 5 SPD 3

Královéhradecký kraj

To v Královéhradeckém kraji dopadly volby daleko těsněji. O necelé procento a půl zde hnutí ANO porazila koalice ODS, STAN a Východočechů. Ta si pak většinu v zastupitelstvu zajistila díky spolupráci s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj, jejíž součástí byla i KDU-ČSL a Spojenci pro Královéhradecký kraj, kde byla také TOP 09.

Na koalici sází ODS i tentokrát, jen hnutí STAN vyměnila za KDU-ČSL. Starostové jdou naopak do koalice s TOP 09. Průzkumy těmto dvěma uskupením zatím připisovaly druhou, respektive třetí příčku za vedoucím hnutí ANO. O znovuzvolení do funkce hejtmana bude usilovat Martin Červíček z občanských demokratů.

Hnutí Počet mandátů ANO 12 ODS, STAN, VČ 12 Piráti 7 Koalice ČSSD, Zelení 4 Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. 4 Koalice TOP 09, HDK, LES 4 SPD 4

Jihomoravský kraj

Na jihu Moravy vznikla v roce 2020 koalice rychle. Přestože KDU-ČSL prohrálo volební souboj s ANO zhruba o čtyři procenta hlasů, hejtmanem se stal Jan Grolich. Sestavil koalici s Piráty a s uskupeními s ODS a STAN. Naopak koalice s TOP 09 zůstala v opozici, stejně jako SPD nebo SOCDEM.

Letos Grolich kandiduje jako lídr koalice SPOLU. Ta ale i přes spojení tří subjektů zaostává za hnutím ANO, a to až o 12 procent volebního potenciálu. Na třetím místě průzkumů jsou Starostové, následují Nestraníci pro jižní Moravu, Piráti, Přísaha a koalice SPD, PRO, Svobodných a Trikolory.

Hnutí Počet mandátů ANO 15 KDU-ČSL 11 Piráti 10 ODS s podpor. Svobodných a SOM 9 Starostové pro jižní Moravu 7 Spolu pro Moravu 5 ČSSD 4 SPD 4

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj vedl z Ostravy po volbách Ivo Vondrák z hnutí ANO, které tehdy se 30 procenty převálcovalo konkurenci. Vondrák ale po podpoře Petra Pavla proti předsedovi strany Andreji Babišovi v prezidentském klání ze strany vystoupil a své místo přenechal Janu Krkoškovi.

Ani ten ale na místě nevydržel až do letošních voleb. Obvodní soud pro Prahu 2 ho nepravomocně odsoudil z účasti na organizované zločinecké skupině. Krkoška se následně přiznal k uplácení lékařů v době, kdy pracoval ve farmaceutické firmě. Dosloužit volební období tak musel jeho spolustraník Josef Bělica. Ten letos vede kandidátku svého hnutí.

A šanci na prodloužení svého času ve funkci má velkou. Volební potenciál jeho strany se blíží až 50 procentům. S velkým odstupem následuje koalice SPOLU, hnutí STAN a Piráti. Současná koalice funguje na spolupráci hnutí ANO se stranami koalice SPOLU a SOCDEM. V opozici zůstali Piráti, SPD i komunisté.

Hnutí Počet mandátů ANO 24 Koalice ODS a TOP 09 10 Piráti 9 KDU-ČSL 7 SPD 6 ČSSD 5 KSČM 4

Vysočina

Další z výčtu krajů, kde volby ovládlo hnutí ANO, ale k vládnutí mu to nepomohlo. Koalici v roce 2020 složila ODS s Piráty, hnutím STAN, KDU-ČSL a Sociálními demokraty. Takový půdorys ale letos vypadá nepravděpodobně hlavně kvůli malému volebnímu potenciálu u SOCDEM. Naopak vedoucí hnutí ANO by se po volbách mohlo pravděpodobně opřít o podporu Přísahy.

Pozici hejtmana bude hájit Vítězslav Schrek (ODS).

Hnutí Počet mandátů ANO 10 Piráti 7 ODS a Starostové pro občany 7 ČSSD 6 KDU-ČSL 6 Starostové pro Vysočinu 6 KSČM 3

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji vznikla po volbách v roce 2020 koalice, která jde proti současným zvyklostem z Poslanecké sněmovny. Hejtmanem se stal za hnutí ANO Radim Holiš, když dokázal složit koalici s ODS, Piráty a SOCDEM. V opozici zůstali lidovci, STAN, SPD a Trikolora.

Hnutí ANO vede v průzkumech i tentokrát, ale pravděpodobně se nebude moci spolehnout na podporu SOCDEM. Naopak s volebním potenciálem převyšujícím 17 % figuruje v šetřeních hnutí K21, které se tak dostává i před ODS.

Hnutí Počet mandátů ANO 9 KDU-ČSL 9 Piráti 6 STAN 6 ODS 5 ČSSD 4 SPD 3 Trikolóra, Soukromníci, NEZ 3

Olomoucký kraj

A na závěr ještě jeden kraj, ve kterém zvítězilo hnutí ANO, ale hejtmanské křeslo připadlo jiné straně, v případě Olomouckého kraje konkrétně Pirátům a Starostům v osobě Josefa Suchánka. Tato dvě uskupení doplnili ještě lidovci, TOP 09, Zelení, ProOlomouc a ODS. Hnutí ANO bylo v opozici s SPD.

Druhá jmenovaná opoziční strana v průzkumech figurovala na třetí pozici za vedoucím ANO a druhými Starosty. Následovala ODS a Piráti.

Hnutí Počet mandátů ANO 18 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 13 Spojenci pro Olomoucký kraj 12 ODS 7 SPD 5

Senátní volby

V té třetině Senátu, která se volí letos, obhajuje mandát hned 22 z 27 kandidátů. Nejvíce jich obhajuje Občanská demokratická strana s devíti senátory, následuje STAN se třemi. Hnutí ANO obhajuje pouze jediný mandát. Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek sdělil, že za úspěch by považoval obhajobu sedmi až osmi mandátů. To by mělo senátorskému klubu ODS dál zajistit předsedu v osobě Miloše Vystrčila.

Hnutí Počet mandátů ODS 9 STAN 3 KDU-ČSL 2 SOCDEM 1 Piráti 1 ANO 1 SEN21 1

V pražských obvodech například obhajují své posty bývalí neúspěšní kandidáti na prezidenta Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Bývalý diplomat Fischer jde v Praze 12 proti Motoristovi Borisi Šťastnému s podporou hnutí ANO. Jiří Drahoš zase svádí souboj mimo jiné s ekonomkou Evou Šichtařovou za Svobodné.