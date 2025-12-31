Turkův telefon, ultračisté bitcoiny i „Macinkovy koule“. Politické hlášky roku

1. Babiš a jeho talismany
„Mám tady taky panenku, co jsem dostal, abych do ní píchal, když je na mě někdo zlý, a také Bibli... Akorát Jezulátko mi upadlo v kuchyni.“
Šéf ANO Andrej Babiš se v polovině prosince vrátil po čtyřech letech do Strakovy akademie. S sebou si hned první den přinesl do kanceláře i několik talismanů: vúdú panenku, Bibli a polámané Jezulátko, které ho provází už od prezidentských voleb v roce 2021.
Když mu reportéři připomněli, že je v 71 letech nejstarším premiérem v historii od založení Československa, jen pokrčil rameny. „Možná jsem nejstarší, ale můj metabolický věk je 39 let,“ konstatoval s odkazem na lékařská vyšetření a pravidelnou návštěvu posilovny.
2. Blažkovy ultračisté bitcoiny
„Je to ultračisté. Mám to prokonzultováno na nejvyšších místech, všichni o tom vědí a mám to velmi dobře schválené. Nemůže to být nic špatného, naopak.“
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) neviděl první den po vypuknutí kauzy kolem miliardového daru bitcoinů od drogového překupníka Tomáše Jiřikovského v celé transakci žádný problém. Vše údajně bylo ultračisté.
Policie si to však nemyslela, vše začala vyšetřovat a Jiřikovský skončil po pár týdnech ve vazbě. Tlak nakonec neustál ani Blažek, který na svou funkci pár dnů po vypuknutí kauzy rezignoval a stáhl se také z kandidátky do sněmovních voleb.
Na jeho místo přišla Eva Decroix, která nechala připravit časovou osu celé kauzy a najala koordinátora, který měl ke kauze připravit závěrečnou zprávu. Po pár týdnech ho ovšem bez výsledků odvolala.
3. Macinka pod parou
„Já se omlouvám, jestli jsem řekl, že Zuzana Majerová je pí*a. To se teda omlouvám. Protože není pravda, že bych to řekl nahlas. Já to říkám jenom potichu.“
Po říjnových volbách vyplavalo na šéfa Motoristů Petra Macinku starší video z živého vysílání na YouTube, na kterém s Filipem Turkem popíjejí a hodnotí politické soupeře. „My se s vámi rozloučíme, protože Péťa je dneska trochu divokej,“ ukončil krátce nato Turek vysílání.
Se Zuzanou Majerovou se Macinka potkal hned na prvním zasedání nové Sněmovny. Kvůli řazení podle abecedy seděli dokonce přímo vedle sebe v poslanecké lavici. Šéf Motoristů přinesl pugét a Majerové se za svá starší slova omluvil. Ta to přijala a dusno mezi koaličními partnery utichlo.
4. Senátorka na mizině
„Snad nebudu muset prodat ledvinu... Můj čistý příjem je 130 tisíc, živím pět dětí a mám bohužel hypotéku. Na svůj rodinný rozpočet jsem sama. Rezervu mám na jeden měsíc.“
Kladenská senátorka Adéla Šípová (za Piráty) si postěžovala kvůli prezidentskému vetu novely zákona o platech politiků. To na začátku roku zpozdilo výplatu poslancům a senátorům. Šípová přirovnávala svou situaci ke zpoždění sociálních dávek u běžných lidí.
Šípová naštěstí nebyla v existenční nouzi dlouho, po pár dnech od prezidentského veta vyplatila kancelář Senátu i Sněmovny politikům zálohu platu na základě dřívějšího výpočtu.
5. Turkův kolující telefon
„Pravidelně chodím do hospody, kde je mnoho lidí, které si nepamatuji jménem, a těm půjčím svůj telefon, aby na můj Twitter mohli napsat úplně co chtěj. A jména těch lidí člověk v tý hospodě vždycky zapomene. To se prostě děje.“
Na čestného prezidenta Motoristů po volbách vyplavaly jeho údajné starší příspěvky ze sociálních sítích, kde se má vulgárně vyjadřovat vůči národnostním i sexuálním menšinám. Turek byl kvůli nim už v minulosti po eurovolbách na policii.
V souvislosti s kauzou vyšlo na podzim najevo starší video, na kterém poslanec vysvětluje, jak se příspěvky mohly na jeho sítích ocitnout. Na vině jsou prý štamgasti z hospody, kterým dává telefon k dispozici.
S tímhle vysvětlením ale u prezidenta neuspěl. „Přiznám se, že příběhu o půjčování mobilu neznámým kamarádům v hospodě moc nevěřím, takže většinu těch výroků považuji za autentické,“ podotkl ke kauze Petr Pavel.
6. Rakušan a jeho 101 demokratů
„Česko potřebuje 101 demokratů. Vemte si tu klidně i letáček Pirátů či SPOLU. Protože potřebujeme ve Sněmovně demokratickou stojedničku.“
Žádná jiná slova nebyla od Rakušana v posledních týdnech kampaně tolik slyšet. Kudy chodil, tam hledal 101 demokratů, kteří by ve Sněmovně složili většinu. Na pražském Andělu proto pár dní před volbami rozdával i letáky konkurenčních Pirátů a SPOLU.
„Demokraty“ chtěl spojit i u piva, na které pozval šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba a tehdejšího premiéra a lídra ODS Petra Fialu. Hřib ale nakonec nedorazil, protože Rakušana podezříval z toho, že si chce ze setkání jen dělat kampaň.
7. Zhrzený Šlachta
„Pokud s Motoristy chce někdo navázat spolupráci a lízat Macinkovi koule, ať to klidně udělá, ale já to v žádném případě nebudu.“
Senátor Robert Šlachta na začátku roku příliš neunesl chladný rozchod s Motoristy, které jeho Přísaha pomohla zviditelnit v eurovolbách. Dlouho to přitom vypadalo i na společnou kandidaturu do Sněmovny, Motoristům ale po nárůstu preferencí vzrostlo sebevědomí a Šlachtu v lednu odpálkovali.
„Pro mě je podání ruky něco, co se neporušuje. Petr Macinka přišel před eurovolbami a měl stažený ocas,“ vztekal se tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz Šlachta. Slovo „zrada“ z jeho úst zaznívalo v každém rozhovoru a patřilo ještě k těm nejmírnějším.
Přísaha se nakonec na koalici nedohodla s nikým a do sněmovních voleb šla samostatně. Podle toho také dopadla, získala jen 1,07 procenta a nedosáhla ani na státní příspěvek.
8. Okamura jako Hus
„Fialova vláda mě chce nechat zavřít na tři roky do vězení za pravdu. Já ale neodvolám. Budu dál bojovat za bezpečné Česko.“
Policie v červenci navrhla obžalovat šéfa SPD kvůli plakátům z kampaně do eurovoleb, na kterém je vyobrazen černoch s nožem a nápisem „nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“.
Okamura na tom do velké míry postavil kampaň, v televizních debatách ale i mezi lidmi neustále opakoval, že ho chce „Fialova vláda zavřít za názor“. Přesto, že část politiků koaliční vlády SPOLU a STAN s trestním stíháním nesouhlasila, Okamuru Sněmovna nakonec v létě vydala.
Po říjnových volbách ale Okamura získal opět imunitu a o jeho vydání se bude rozhodovat opět znovu na jaře. Tentokrát už ale z řad vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zaznívají hlasy, že šéf SPD vydán nebude.
9. „Kdy už jí zastřelí toho psa?“
„Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho jejího psa? Tys to říkal, prosím tě, že to zařídíš, že máš kamarády. Zařídils hov*o.“
Poslankyně ANO Margita Balaštíková měla na podzim vést kandidátku hnutí ve Zlínském kraji. O prázdninách ale na ní vyplavala dva roky stará nahrávka z doby, kdy se rozváděla s manželem.
Na záznamu Balaštíková opakovaně mluví o tom, že si chce objednat zastřelení psa nové partnerky svého tehdy ještě manžela. „Tak když to udělá pro tebe, tak to stojí tolik? Říkals mně, že to uděláš zadarmo, a už je to tady,“ tepala na nahrávce zveřejněné serverem Seznam Zprávy Balaštíková svého známého, který měl zastřelení zprostředkovat.
Na kauzu rychle reagoval šéf ANO Andrej Babiš. „Je to absolutně nepřijatelné a musí okamžitě skončit,“ uvedl. Balaštíková rázem skončila jako lídryně a na kandidátce se vůbec neobjevila. Sama pak pozastavila členství v hnutí a v říjnu jí vypršel i mandát poslankyně.
10. Sládek opět na scéně
„Jak je možné, že 35 let po sametovém podvodu je prezident komunista, předseda vlády estébák, největší česko-moravský vlastenec je Číňan a náš nejviditelnější zástupce v Bruselu je deb*l?“
Bývalý šéf Republikánské strany Československa Miroslav Sládek na sebe po letech opět upozornil. Česká televize ho před volbami pozvala do jedné z debat zástupců marginálních stran, kde byl spolu s Jiřím Paroubkem a Petrem Cibulkou. Na Kavčích horách toho asi dodnes litují.
Sládek se totiž rozjel a byl k nezadržení. Divákům přinesl i svůj pohled na současné vrcholné politiky. Když ho moderátor napomenul, aby alespoň nepoužíval vulgarismy, měl Sládek připraveno vysvětlení. „Já jen cituji předsedu Motoristů, pana Macinku, který sám řekl, že Turek není neonacista, ale že je debil,“ odvětil moderátorovi.