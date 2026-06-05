Europoslanec Knotek terčem kritiky. Spojil se s organizací označovanou za proruskou

Autor: ,
  13:19aktualizováno  13:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) hostil v Evropském parlamentu akci s organizací označovanou za proruskou, která čelí obviněním z prosazování pseudovědy a konspiračních teorií o mimozemšťanech. Podle bruselského listu Politico proti přítomnosti organizace podalo několik českých a slovenských europoslanců stížnost. Knotek kritiku odmítl.

Europoslanec Ondřej Knotek | foto: Radek Vebr, MAFRA

AllatRa Global Research Center v únoru pořádalo konferenci na téma nanoplastů, na jejíž organizaci se podílel také český europoslanec, který v Evropském parlamentu přísluší k frakci Patrioti pro Evropu. Na akci vystoupil rovněž americký pastor Mark Burns, který působí jako duchovní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Organizace se sama popisuje jako „mezinárodní výzkumný think tank zaměřený na globální rizika, systémové výzvy spojené s životním prostředím, lidská práva a svobody“.

List Politico však uvádí, že organizace je napojena na náboženské hnutí AllatRa, které bylo založeno na Ukrajině a nyní sídlí ve Spojených státech. Ukrajinské bezpečnostní služby ho obvinily z ospravedlňování ruské ozbrojené agrese a uvedly, že veřejně propagovalo kremelské narativy pod zástěrkou „misijní činnosti“.

Zakládací texty hnutí tvrdí, že život na Zemi dlouhodobě ovlivňují mimozemšťané. Podle listu Novaja gazeta Europe skupina tvrdí, že všichni Slované „se v budoucnu sjednotí, nejpravděpodobněji díky čarovnému spasiteli, muži, jehož popis se podobá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi“.

Investigativní tým VSquare popsal, že tato skupina i její projekt Tvořivá společnost popírají, že by lidská činnost byla hlavní příčinou globálního oteplování a hlásají, že svět skončí v roce 2036.

Spoluzakladatele organizace Igora Michajloviče Danilova vyšetřují ukrajinské orgány kvůli podezření z vlastizrady, účasti ve zločinecké organizaci a ohrožování národní bezpečnosti.

Šlo o nanoplasty, odmítá kritiku Knotek

Zástupci hnutí AllatRa podle listu odmítli obvinění, že je organizace proruská nebo napojena na ruské dezinformační sítě. Doplnili, že skupina odsuzuje ozbrojenou agresi Ruska proti Ukrajině. Poukázali také na to, že v Rusku byla AllatRa prohlášena za extremistickou organizaci a připomněli letošní rozhodnutí kyjevského soudu, který zamítl zákaz této skupiny. Na otázku týkající se víry v mimozemšťany přímo neodpověděli, odmítli tvrzení o pseudovědě a konspiračních teoriích.

Kritiku odmítl i Knotek. „Bylo to jen o nanoplastech, nezazněl tam ani jeden ruský nebo protiukrajinský narativ,“ uvedl český europoslanec. „Je to nesmysl, kvestoři to smetli ze stolu,“ dodal s tím, že považuje celé téma za uzavřené.

Kvůli povaze hnutí AllatRa, která vzbuzuje kontroverze, podali stížnost proti jeho přítomnosti v Evropském parlamentu europoslanci Danuše Nerudová a Jan Farský (oba STAN) z frakce Evropské lidové strany (EPP) a také slovenský europoslanec Martin Hojsík. AllatRa podle nich bylo „opakovaně označeno za organizaci s proruskými postoji a vazbami na dezinformační sítě spojené s Ruskem“. Argumentovali také tím, že povolení akce představuje pro parlament riziko poškození reputace a mohlo by poskytnout legitimitu podobným organizacím.

Nicméně kvestoři, tedy skupina europoslanců zabývající se administrativními a finančními záležitostmi, podle listu Politico nenašli žádné průkazné důkazy o proruských postojích ani vazbách na dezinformační ekosystémy spojené s Ruskem.

Poslanci a politické skupiny mohou v prostorách Evrospkého parlamentu pořádat akce ve spolupráci se soukromými společnostmi a jednotlivci. K tomuto účelu mají vyhrazenou část rozpočtu a mohou si u příslušných orgánů Evropského parlamentu vyžádat tlumočnické služby a pronájem místnosti.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

V rumunské Konstanci vybuchl ukrajinský námořní dron, po dalších se pátrá

V rumunské Konstanci vybuchl ukrajinský námořní dron. (5. června 2026)

Urbanová je místopředsedkyní Sněmovny, poslanci vybrali i novou ombudsmanku

Poslankyně STAN Barbora Urbanová na schůzi Sněmovny (27. května 2026)

Comeback legendy pokračuje. Serena Williamsová si zahraje čtyřhru i v Berlíně

Serena Williamsová v prvním kole US Open.

Pohled Zdeňka Lukeše

Spořivý Spořilov. Malé zahradní město vzniklo jako úřednická kolonie, přijato bylo rozporuplně

Sakrální funkcionalismus. Dominantou Roztylského náměstí v centru Spořilova je...

Europoslanec Knotek terčem kritiky. Spojil se s organizací označovanou za proruskou

Hostem pořadu Rozstřel je Ondřej Knotek, europoslanec za ANO

Kriminalisté se vrátili do Kynšperku, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla

Dům i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-

Poslanci zvolili členy Rady ČT. Xaver post uhájil, Matocha a Bradáč končí

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS), Boris...

Netransparentní krok, bouří se odboráři Úřadu vlády. Babiše stávka mrzí

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Nová Meghan, nebo spíš Kate? Kdo je Harriet Sperlingová, kterou si bere Peter Phillips

Peter Phillips a Harriet Sperlingová na Wimbledonu (9. července 2025)

Více investic, posílení letů. Vystrčil popsal, co dojednal na Tchaj-wanu, kritiku odmítl

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Pomozte mi ukončit válku na Ukrajině, naléhal Trump na Si Ťin-pchinga

Si Ťin-pching se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu (14....

Uhry

„Lex Sulyok“ a „lex Orbán“. Pomůže maďarským suverenistům v boji s Magyarem zahraničí?

Prezident Tamás Sulyok a premiér Péter Magyar (vlevo) přicházejí na ceremoniál...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.