Politik, který nemá téma, zvedá strach, říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka

22. února 2020 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Lidovci jsou jedna z přehršle stran, které se snaží vymanit z masy opozice. Na jejich novém předsedovi Marianu Jurečkovi leží hlavní zodpovědnost, aby vymyslel, jak se křesťanští demokraté odliší. Jedním z nástrojů má být, že strana skončí s kritikou vlády za každou cenu a zaměří se na to, co je jí vlastní: péče o rodinu a životní prostředí. „Pořád tu žijeme hloupým vzorcem ‚opozice musí ztrhat vše, s čím přijde vláda‘, ale tak to přece nefunguje,“ říká v rozhovoru.

LN Myslíte, že vám křesťanství v názvu pomáhá? Jde o to, jak společnost křesťanství vnímá. Jestli jako to, nač se odvolává v době migrační krize, kdy se cítí ohrožená jinými hodnotami, než těmi, na nichž stojí evropská civilizace. Pro mě ho reprezentuje třeba papež Jan Pavel II. nebo František – křesťanství, které umí chápat, nemá tendenci kádrovat, má ambici pomáhat. LN Když jste zmínil papeže, jaká je vazba lidovců a církve? O tom má řada lidí zkreslenou představu. Myslí si, že naši politici se scházejí s kardinálem a biskupy, aby si nechali poradit, co dělat. Takhle to opravdu nefunguje. Setkávám se s představiteli různých částí společenského života, tedy i křesťanských církví, ale bavím se s nimi o konkrétních oblastech, o nichž mají poznatky z pastorační praxe. Církve dělají charitní péči, sociální služby, školství, vedou dluhové poradny. O tom komunikujeme, ale nikdo nám neříká, jak máme hlasovat.