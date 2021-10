Politik musí počítat se vším - s úspěchem i s neúspěchem, říká místopředseda komunistů Šimůnek

Lidovky.cz: Očekávali jste možnost, že by se KSČM nedostala do Poslanecké sněmovny?

Myslím, že je to špatně především pro občana České republiky, protože bude bez levicových poslanců. Pro nás to ale znamená spoustu práce, protože za čtyři roky se pokusíme o návrat do Sněmovny.

Lidovky.cz: Cítíte velké zklamání? Jaká byla vaše první reakce, že letos postup do Sněmovny nevyjde?

Politik musí počítat se vším - s úspěchem i s neúspěchem. Toto je rozhodně neúspěch. My jsme se domnívali, že překročíme hranici pěti procent, ale vyšší účast asi nebyla z lidí, kteří přišli volit KSČM, proto jsme skončili na 3,6 procentech. Je to pro nás prohra, ale zároveň je to prohra i pro naše spoluobčany, kteří tu budou čtyři roky bez levice.

Lidovky.cz: Co podle Vás bylo důvodem, že se KSČM nedostalo přes hranici pěti procent. I v typických baštách KSČM byly výsledky extrémně podprůměrné...

Myslím, že jsme se stali již konzumní společností. Ve voličích byla spíše chuť volit negativní - tedy proti někomu. Lidé šli volit, aby Andrej Babiš nebyl premiérem, někteří zas, aby ODS nezvítězilo.

Lidovky.cz: Domníváte se, že problémem mohlo být i to, že v čele strany stál předseda, který odchází? Nemohlo to podle Vás ve voličích vyvolat pocit nejistoty?

Petr Šimůnek: Ne, to si myslím, že takto to nebylo. Je to otázkou další práce pod novým vedením. Za čtrnáct dní bude mimořádný sjezd, kde se bude volit nástupce.

Lidovky.cz: Mohlo by podle Vás nové vedení straně prospět? A panuje ve straně shoda ohledně možného nástupce bývalého předsedy Vojtěcha Filipa?

Určitě to prospěje. Myslím, že pokud zvítězí na sjezdu Kateřina Konečná, tak jí považuji za člověka, který umí sjednotit názory, je to mladá energická žena, která má zkušenosti z českého i evropského parlamentu. Myslím si, že je vhodnou kandidátkou.

Lidovky.cz: Je podle Vás potřeba reforma, která by pomohla straně se příště dostat do Sněmovny. Hodně tu dnes byli zmiňováni mladí lidé, plánujete na ně více cílit?

Myslím, že je to také hodně o náladách ve společnosti a o sociální situaci obyvatel. Když je velká nezaměstnanost, zadluženost a velký počet exekucí, lidé slyší na levicové otázky. Pokud se lidem zadaří a mají naplněné peněženky, je to jako u lékaře, když Vás nebolí zuby, na zubaře si nevzpomenete. Je teď taková situace, že lidé usoudili, že momentálně se bez levice obejdou, lidem přeji šťastnou cestu, ale myslím si, že to dlouho nevydrží. Bez levice není sociální politiky.

Lidovky.cz: Můžete na závěr dát nějaké konkrétní příklady toho, co by teď podle Vás mohlo bez levice nastat po volbách a co to pro občany může znamenat?

Samozřejmě se mluvilo o sociálním bydlení, které za předpokladu vlády nebude. Bude navyšování rozpočtu na zbrojení, což také nechceme. Je tam spousta věcí, kdy se pravice bude vymlouvat, co se týče různých sociálních příspěvků našim spoluobčanům. Do budoucna se také bude hovořit třeba i o výši důchodů, jako o lichvě, jestli pravice dovolí, aby se rozpoutala spirála inflace a znehodnotily se úspory našich lidí, to bychom jako levice nedovolili.