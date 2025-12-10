Za Kubou odchází třetina jihočeské ODS. Přijdou noví členové, předpovídá Jirsa

Autor: ,
  14:29aktualizováno  14:29
S odchodem hejtmana Martina Kuby z ODS opustila jihočeské občanské demokraty asi třetina členů. Konec by se podle odhadů měl týkat přibližně 300 lidí. V ODS na jihu Čech zůstává nyní přibližně 600 členů.
Jihočeský hejtman Martin Kuba. Volební štáb ODS po skončení krajských voleb a...

Jihočeský hejtman Martin Kuba. Volební štáb ODS po skončení krajských voleb a prvního kola voleb do Senátu (21. září 2024) | foto: ČTK

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS
Jan Bauer má sport jako životní styl a vnímá ho jako dobrého průvodce životem,...
Jihočeský hejtman Martin Kuba
Martin Kuba
21 fotografií

Hejtman Martin Kuba oznámil odchod z ODS 27. listopadu, zdůvodnil ho rozchodem v pohledech na politiku. Odchod s ním oznámili další občanští demokraté, například českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Krajský místopředseda za ODS a senátor Tomáš Jirsa nicméně očekává, že členská základna ODS v kraji bude opět narůstat. „V reakci na regionální politické události vstupují do strany noví, mladí lidé,“ řekl senátor.

Na jihu Čech se v těchto dnech konají oblastní sněmy ODS, které si volí vedení. Po událostech posledních týdnů se jich účastní i místopředseda ODS Martin Kupka. „Deklaruje nám svou podporu a nabízí různé formy pomoci,“ uvedl Jirsa.

„V pondělí byl novým předsedou místního sdružení v Prachaticích zvolen sedmadvacetiletý František Bican, dlouholetý člen ODS působící v mezinárodním byznysu. Jihočeští členové ODS jsou připraveni pokračovat v práci na rozvoji jižních Čech i celé České republiky a na jejím pevném mezinárodním ukotvení,“ shrnula jihočeská ODS ve svém vyjádření.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.