Fialova pozice v ODS je ohrožení. Na Západě by už hořely ulice, říká politolog Valeš k dopadům stávky

Skok podle Lukáše Valeše přijde s prvním lednem. „Tam lze očekávat zhoršení už tak napjaté ekonomické situace, lidé budou mít čím dál méně do úst, a to je požene do ulic,“ soudí politolog.

Lidovky.cz: Jak vnímáte dnešní stávku? Co z ní lze vyčíst?