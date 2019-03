Czexit? V případě referenda by pro vystoupení Česka z EU hlasovala pětina lidí, vyplývá z průzkumu

Praha Z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že 55 procent respondentů nechce vyhlášení referenda o odchodu České republiky z Evropské unie. Pokud by se takový plebiscit v Česku konal, pro setrvání v EU by hlasovalo 51 procent účastníků průzkumu a 20 procent by bylo proti.

Dopady blížícího se brexitu nebudou pro samotnou Británii, Evropskou unii ani pro Česko pozitivní, myslí si většina české veřejnosti. Vinu za to, že se Londýn a Brusel zatím nedohodly na podmínkách odchodu, čeští občané nejčastěji připisují oběma stranám, částečné ústupky očekávají od Britů i sedmadvacítky.

Češi si myslí, že na brexit nejvíce doplatí Evropská unie jako celek, nepříznivé dopady očekává 46 procent dotázaných. Negativní důsledky pro Británii očekává víc než třetina lidí. Dopady na ČR označili čeští občané nejčastěji výrazem „tak napůl“, konkrétně 34 procent oslovených, dalších 31 procent čeká nepříznivý vývoj.

Negativní dopad odchodu Británie z EU, ať už pro Británii, unii nebo Česko, očekávají častěji respondenti s vysokoškolským vzděláním a lidé, kteří se na škále politické orientace řadí k pravici, konstatovali analytici CVVM.

Asi čtvrtina dotázaných by chtěla vyhlásit referendum

Necelé dvě pětiny (37 procent) české veřejnosti se domnívají, že vinu na tom, že zatím neexistuje dohoda na podmínkách odchodu, nesou obě strany. Téměř čtvrtina respondentů (24 procent) vinu přisuzuje spíše britským politikům a 18 procent naopak spíše představitelům EU. Víc než polovina oslovených uvedla, že jak unie, tak Británie by měly částečně ustoupit ze svých požadavků, aby dosáhly kompromisu.

Víc než čtvrtina (28 procent) dotázaných si myslí, že by v Česku mělo být také vyhlášeno referendum o odchodu z Evropské unie, naopak 55 procent takové hlasování nechce. Necelá pětina oslovených zvolila odpověď nevím.

Nadpoloviční většina občanů, konkrétně 51 procent, uvedla, že by v případném referendu hlasovala pro setrvání Česka v EU, pětina by hlasovala pro odchod. Mezi dotázanými bylo 13 procent těch, kteří by se případného plebiscitu nezúčastnili, dvě procenta respondentů nemají dosud volební právo a 14 procent uvedlo, že zatím neví, jak by hlasovalo.

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března. Britský parlament ale zatím neschválil dohodu o podmínkách brexitu, kterou sjednala vláda premiérky Theresy Mayové s unijními vyjednávači. Mluví se tak o brexitu bez dohody, odkladu odchodu i druhém referendu.