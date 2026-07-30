Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Dnešní dopad ruské střely na polské území je velmi vážný,“ uvedl pro redakci iDNES.cz místopředseda zahraničního výboru Filip Turek (Motoristé). Jakékoliv narušení vzdušného prostoru NATO považuje za závažné, i když střela dopadla do neobydlené oblasti bez obětí.
„I když Polsko nebylo zřejmě primárním cílem, samotný fakt, že se ruská zbraň dostala na území Aliance, je varováním,“ prohlásil. Pro Evropu a Česko to podle něj znamená nutnost dále posilovat kolektivní obranu. „Česká republika bude postupovat v plné solidaritě s Polskem a spojenci,“ dodal.
Polský premiér Donald Tusk ráno oznámil, že během ruského masivního raketového útoku na západní Ukrajinu byl narušen polský vzdušný prostor. Dodal, že svolává koordinační tým za účasti ministra obrany a obranných složek.
„Všechno nasvědčuje tomu, že se jednalo o ruskou raketu Ch-101, ale chceme si být stoprocentně jisti typem rakety a tím, kdo ji odpálil,“ řekl Tusk na mimořádné schůzi s ministrem obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a zástupci bezpečnostních složek.
Ministr zahraničí Macinka (Motoristé) pro iDNES.cz sdělil, že s velkou pozorností sleduje výroky představitelů polské vlády.
Alarmující eskalace, varuje Havel
„Polsku vyjadřuji solidaritu a incident odsuzuji. Česko by mělo zvýšit výdaje na obranu a přestat se tvářit, že se nás ruská agrese proti Evropě netýká,“ napsal Lipavský (ODS) redakci iDNES.cz v reakci na incident. Podobně se na síti X vyjádřil jeho spolustraník Martin Kupka.
„Pokud Polsko tuto zprávu potvrdí, je to milník v ruské agresi proti svobodnému světu. Rusko testuje, kde je hranice naší reakce,“ uvedl šéf ODS Kupka a apeloval na ráznou odpověď české diplomacie.
„My musíme odpovědět jasně. Ministr zahraničí by si měl okamžitě předvolat ruskou velvyslankyni a premiér se spojit s polským předsedou vlády,“ nastínil a dodal, že válka je blíž, než si připouštíme. „A nebude se ptát, jestli se nám to zrovna hodí do rozpočtu,“ zdůraznil.
Že by současná vláda měla více investovat do plnění závazků vůči Severoatlantické alianci, souhlasí také předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Největším rizikem další eskalace a ohrožení bezpečnosti ČR je nečinnost, ignorování ruského stupňování agresivity a odkládání investic do obrany, což prosazuje současná vláda,“ napsal redakci iDNES.cz.
Poláci podle něj incident zvládli velmi dobře. „Pokud ale chceme, aby v Evropě a v Česku bylo bezpečno, nestačí spoléhat na spojence a být černými pasažéry NATO,“ dodal.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro iDNES.cz uvedl, že pokud se potvrdí, že ruská střela dopadla na polské území, je to další alarmující eskalace. „Jen zhruba 300 kilometrů od českých hranic. Rusko už dávno netestuje jen Ukrajinu. Testuje odhodlání celé Evropy. Každý další incident posouvá hranici toho, co si Kreml dovolí,“ upozornil.
„O to víc se ukazuje, jak fatální chybou je, že vláda Andreje Babiše podceňuje obranu státu a že Česká republika není součástí iniciativy na posílení společné protiraketové obrany,“ dodal.
Redakce shání vyjádření dalších vládních lídrů i představitelů opozice.