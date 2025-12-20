Pomáháme, zdůvodnil Babiš, proč se Česko nezaručilo za půjčku Ukrajině

Autor:
  11:01aktualizováno  11:01
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v sobotu ráno zveřejnil video, ve kterém vysvětluje, proč Česká republika nebude ručit za půjčku pro Ukrajinu. „Protože my pomáháme Ukrajině,“ zdůvodnil premiér. Podle něj Česko každý rok posílá do evropského rozpočtu 60 až 62 miliard korun. „Tyhle peníze potom dostává Ukrajina přes evropský rozpočet,“ uvedl dále Babiš.

„Ukrajina, když spočítáme i novou půjčku, tak celkově je to 377 miliard euro, co dostali a ještě dostanou. Takže Česká republika přispívá,“ řekl dále premiér ve videu ohledně financování Ukrajiny.

Videoposelství Andreje Babiše (20. prosince 2025)
Český premiér Andrej Babiš a nizozemský premiér Dick Schoof (18. prosince 2025)
Babiš, Fico a Orbán na schůzce Evropských států, které rozhodnuly o poskytnutí půjčky Ukrajině. (18. prosince 2025)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová, jejíž země předsedá Radě EU, předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová slaví dosažení dohody na summitu v Bruselu. (18. prosince 2025)
11 fotografií

Podle Babiše se má mluvit o míru. „Kdy už konečně ho dojednají. To je důležité. O tom tam bylo málo. Malá diskuze. Téměř žádná. Jeden lídr o tom mluvil. Ptal jsem se – kdy to bude? Už to konečně dojednejte. Bylo by dobré, kdyby byl konečně dojednán trvalý mír a samozřejmě bezpečnost pro Ukrajinu,“ uvedl Babiš ohledně dění na Evropské radě.

Zástupci členských zemí EU se v pátek po dlouhém vyjednávání dohodli na společné půjčce na finančních trzích, která zajistí financování Ukrajiny na následující dva roky. Protože tento plán vyžaduje jednomyslnost, kterou Maďarsko a Slovensko odmítalo garantovat, zvolil lídři netradiční řešení. Z finální dohody jsou tyto dva státy – společně s Českou republikou – vyjmuty.

Za obří úvěr bude tedy ručit zbývajících 24 států. Česko se tak v této konkrétní otázce ocitlo v táboře „neúčastnících se“, byť z odlišných důvodů než Budapešť či Bratislava, protože tyto dva státy podle premiéra Andreje Babiše odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. Česko je odsouhlasilo.

Půjčku by měla finálně splatit sama Ukrajina. Na rozdíl od původně zvažované reparační půjčky však zatím není zřejmé, kde Kyjev na splácení najde finance a jak vysoké budou úroky.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.