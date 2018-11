Toufarův pomník jako vzkaz pro 95letého estébáka vyšel vniveč. Knězův mučitel se ‚skrývá‘

Příběh Josefa Toufara Při kázání faráře v roce 1949 se na hlavním oltáři v Číhošti opakovaně pohnul asi půlmetrový kříž. Respektive všichni přítomní věřící tento pohyb viděli. A považovali jej za zázrak. Zpráva o „zázraku“ šla od úst k ústům. Do Číhoště se začali sjíždět poutníci z blízké Ledče nad Sázavou i vzdálenějších míst. To se ale velice nelíbilo vedení komunistické strany, které v čele s prezidentem republiky Klementem Gottwaldem a ministrem Alexejem Čepičkou v té době chystalo frontální útok proti katolické církvi. Kauza s hýbajícím se křížem přitom komunistům hrála do not.

Potřebovali akorát přinutit faráře, aby prohlásil, že křížem podvodně pohyboval sám. Josef Toufar ve svých výpovědích dlouho odmítal, že by byl iniciátorem pohybu křížku. Jeho výslechy ve Valdicích probíhaly téměř každý den. Následkům mučení nakonec podlehl. Co všechno se při výsleších odehrálo, vyšlo najevo až později.