Organizace spustily povodňové sbírky. Lidé mohou žádat i pomoc od státu

Organizace ADRA dnes vyhlásila sbírku na pomoc po hrozících povodních. Sbírku na adresnou pomoc po očekávaných následcích víkendových dešťů a na přípravu české krajiny na dopady extrémního počasí vyhlásila i Nadace Partnerství.

Do sbírky SOS ADRA: Povodně 2024 mohou dárci přispět na portálu Darujme.cz. Možné je také zaslat dárcovskou textovou zprávu s textem „DMS ADRA 190“ na číslo 87777. Adra uvolnila prvních 100 000 korun. Okamžitě pomoci je připravená také Charita ČR, oznámil její mluvčí Jan Oulík. V případě nouze mohou lidé požádat úřady práce o mimořádnou dávku.

Výstraha meteorologů před extrémními povodněmi nyní platí na téměř celém území Česka s výjimkou západu Čech. „S poskytováním humanitární pomoci během přírodních katastrof máme dlouholeté zkušenosti - pravidelně pomáháme zasaženým lidem při záplavách, hurikánech či zemětřeseních nejen v zahraničí, ale také v Česku. Na postižená místa jsme připraveni také tentokrát vyslat dobrovolníky i specializované týmy, které pomohou při odstraňování následků povodní,“ uvedl mluvčí ADRA Filip Muroň.

Podle ředitele ADRA Radomíra Špinky jsou týmy v pohotovosti a případnou pomoc koordinují. Pracovníci prověřili stav materiálu ve skladu i možnosti dopravy. „Zároveň jsme ve spojení s našimi dobrovolnickými centry, abychom byli schopni rychle nasadit dobrovolníky,“ sdělil Špinka.

Také středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým povodní. V následujících dnech budeme v úzkém kontaktu s IZS a krizovými štáby. Dobrovolníci Diakonie jsou připraveni v zasažených oblastech po pokynu krizových štábů monitorovat vzniklé škody, poskytovat první psychosociální pomoc a krizové intervence,“ říká Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE.

Sbírku Pomoc pro českou krajinu a lidi při povodních spustila environmentální organizace Nadace Partnerství. „Velké škody přijdou o víkendu s jistotou, proto se již nyní můžeme společně zasadit o to, abychom jejich následky nyní i do budoucna co nejvíce zmírnili,“ uvedl ředitel nadace Petr Kazda. Sbírka je určená na adresnou pomoc po následcích očekávaných víkendových dešťů a na přípravu české krajiny a měst na tento typ dopadů extrémního počasí do budoucna.

Okamžitě pomoci je podle svého mluvčího Jana Oulíka připravena také Charita ČR. „Situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme. Pokud se předpovědi naplní, jsme připraveni okamžitě vyhlásit sbírku pro oběti povodní. Pracovníci v jednotlivých regionech a koordinátoři pro krizové události jsou připraveni poskytovat pomoc díky charitní celorepublikové síti podle místních potřeb,“ uvedl mluvčí. Jednotlivé charitní organizace připravují pomoc dobrovolníků, poskytují materiál i psychosociální pomoc. „Často v místech zasažených přírodním živlem působí dlouho po odeznění pohromy,“ podotkl Oulík.

Na rychlé poskytnutí případné pomoci je připraven podle svého mluvčího Petra Kropáčka i Úřad práce ČR. Pokud se lidé dostanou kvůli záplavám do tíživé situace, mohou požádat o okamžitou mimořádnou dávku. Na překonání dopadů povodní mohou oběti získat případně až patnáctinásobek životního minima, tedy až 72 900 korun.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Pro jejich přidělení se tedy podle zákona zkoumá příjem a majetek i další skutečnosti. Všichni žadatelé tak nemusí na podporu dosáhnout.