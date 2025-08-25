Češi naposílali za 21. srpen 5 milionů korun. Symbolicky po 1968 korunách

Nadační fond pro Ukrajinu, který zaštiťuje projekty Zbraně pro Ukrajinu nebo Dárek pro Putina, získal od dárců za jediný den 3,25 milionu korun.
K propagaci sbírek pomohl celodenní internetový přenos, tedy maraton rozhovorů s odborníky, analytiky a lidmi, kteří pomáhají Ruskem napadené Ukrajině. Právě ve čtvrtek také Nadační fond pro Ukrajinu otevřel novou sbírku Operace naděje: Štefan.
V ní se lidé skládají na pět cvičných letadel pro ukrajinské piloty, kteří by mohli létat ve stíhačkách F-16. Konkrétně jde o jednomotorový dvoumístný samonosný dolnoplošník Alto NG. Letoun je dlouhý 6 metrů, s rozpětím 8 metrů. Maximální vzletová hmotnost činí 600 kilogramů a jeho maximální rychlost je 260 km/h.
„Válka se nedá vyhrát dětskou výživou“
„Kontinuálně nám lidé přispívají víc a víc. Za prvních sedm měsíců letošního roku jsme v součtu nad loňským rokem. A rok 2024 byl zase úspěšnější než rok 2023,“ těší spoluautora projektu Dárek pro Putina Martina Ondráčka.
„Lidé, kteří na začátku posílali peníze na humanitární pomoc, se přeorientovali na pomoc na zbraně. Myslím, že pochopili, že tahle válka se nedá vyhrát dětskou výživou. Navíc vnímám i efekt Donalda Trumpa (prezident Spojených států amerických, pozn. red.). Po každém jeho projevu o Ukrajině nám příspěvky vzrostou,“ doplňuje Ondráček.
Cílová částka právě na nákup cvičných letounů Štefan je téměř 23 milionů korun. Dále ale lidé mohou přispívat také na drony i dělostřeleckou munici.
Výročí dárce příliš netáhnou
Okupace 1968
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa se uskutečnila v noci z 20. na 21. srpna 1968. Obrovské množství vojáků a techniky obsadilo většinu důležitých měst. Na čas bylo přerušeno i televizní a rozhlasové vysílání. Sovětská armáda zůstala na území Československa až do roku 1991.
Hlavní proud finanční pomoci směrem ke zbraním potvrzuje i Vitaliy Pron, zakladatel fondu Future for Ukraine. Ten se zaměřuje především na rehabilitaci vojáků i dětí postižených válkou.
„To víte, my nevybíráme na zbraně. Tak to není tak obrovské číslo. Ale i přesto si k nám našlo cestu za čtvrtek 21. srpna na 116 lidí. Přispěli průměrně tisícikorunu,“ řekl iDNES.cz Pron.
A například Člověk v tísni dostal od lidí za čtvrtek 325 tisíc korun. Podle mluvčího Ladislava Bruštíka je to dvakrát více než obvykle.
Organizace Adra eviduje za 21. srpen čtyři dárce, kteří dohromady zaslali 7 tisíc korun. „Platby na Ukrajinu a dary za 21. srpna byly sice lehce nadprůměrné, nicméně to zásadně z průměrné výše denních darů na Ukrajinu nevybočilo,“ shrnul mluvčí Adry Vít Hněvkovský.
A Charita ČR má za čtvrteční den na účtu 10 tisíc korun. Lidé podle projektové manažerky Charity Kateřiny Nicol ale přispívali celý týden. 20. srpna přišlo 11 500 korun, o den dříve 12 700 korun. Je také možné, že přípis peněz zaslaných bankovním převodem se o několik dní zpozdil.
„U sbírky na Ukrajinu mají velkou váhu pravidelní dárci, kteří tvoří více než polovinu výše jmenovaných částek, a kteří nám umožňují pomáhat, dokud to bude třeba. Obecně pozorujeme, že dárci nárazově darují spíše podle aktuální situace, než při výročích,“ doplnila Nicol.
21 dronů za 21. srpen
Post Bellum Paměť národa vybírá peníze na pozorovací a záchranné drony DJI Matrice 4T s termovizí. Ty slouží k monitorování pohybů nepřátel a k lepší ochraně vojáků na frontové linii. Mohou nést jednoduchý náklad a odříznutým jednotkám nebo jednotlivcům dopravit léky nebo vodu.
Stále otevřená sbírka má výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy přímo v názvu – „21 dronů za 21. srpen“. Post Bellum ji spustilo na portálu Darujme.cz 11. srpna, zatím přilákala skoro 800 lidí. Ti přispěli částkou atakující dva miliony korun.
„Běžná komerční cena tohoto typu dronu je okolo 150 tisíc korun. Vzhledem k velkému objemu naší sbírky dosahujeme nákupní ceny o 35 procent nižší a jeden dron umíme pořídit za 95 až 100 tisíc korun. Našim stálým partnerům, k nimž patří Speciální síly Ukrajiny, 3. útočná brigáda, 81. vzdušná výsadková brigáda, 35. brigáda námořní pěchoty a dalším elitním jednotkám, bychom rádi na podzim dodali dalších 21 dronů,“ vysvětluje Post Bellum dárcům.
Symbolické částky obsahující číslovku 68 posílají v srpnu lidé na pomoc Ukrajině už od roku 2022, kdy Rusko Ukrajinu napadlo. V tom roce Velvyslanectví Ukrajiny v České republice za jediný den obdrželo přes 24 milionů korun. Zapojilo se tehdy přes 14 tisíc lidí. Peníze se také využily na nákup zbraní.