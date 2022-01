Česko daruje Ukrajině 4000 dělostřeleckých granátů, k nim přihodí asi i 37 milionů korun, rozhodla vláda

Černochová předložila vládě návrh na darování dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů a získala pro to podporu pětikoaliční vlády Petra Fialy.

Ministerstvo obrany @ObranaTweetuje Dar 4006 ks dělostřelecké munice ráže 152mm Ukrajině před chvílí na svém jednání schválila @strakovka. Uskuteční se prostřednictvím darovací smlouvy, která byla součástí schváleného návrhu. oblíbit odpovědět

„My jsme země, která má s vojenskou okupací vlastní zkušenosti, a proto nejsme připraveni něčemu takovému jenom přihlížet. A to i v situaci, kdy se to netýká přímo České republiky. Ale ono se nás to týká nepřímo, naše bezpečnost je tím ohrožena,“ řekl v úterý ve Sněmovně premiér Petr Fiala v souvislosti s hrozbou ruské agrese vůči Ukrajině.

Rusko již v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský Krym a pomáhá i separatistům na Donbase, kteří vyhlásili dvě samozvané republiky – Doněckou a Luhanskou.